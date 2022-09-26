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Московский листок

Рок-баритон

Опубликовано 26.09.2022 автором в разделе комментариев 0

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Рок-баритон

Российско-французская копродукция «Рок-баритон» - фильм-портрет, снятый французским режиссёром Бертраном Норманом, и раньше обращавшимся к русском материалу - снимавшим кино, посвященное балетной труппе Мариинского театра. «Рок-баритон» - итог десятилетних (!!!) наблюдений режиссёра за солистом Мариинки Евгением Никитиным, личность которого открывалась автору в процессе съёмок.

 

Первые кадры - патлатый и потный Никитин в кожано-заклёпанной косухе, «выламывающийся» из всех стереотипных представлений о высоком искусстве, больше похожий на рабочего сцены, чем на оперного солиста, лупит в ударную установку: случаи, когда академический артист ещё и рок-музыкант, довольно редки, но в этой всеядности проявляется неуёмная натура героя. Рок-баритон переодевается, весь расписанный татуировками - языческими рунами и коловратами, следы увлечений молодости. Но «вагнеровский баритон» - это не просто языческие символы по телу, это особый тембр голоса, делающий Никитина идеальным исполнителем вагнеровских партий. Немцы называют такой тип голоса «Zwischenfach» - пограничный, полубас-полубаритон, в России такие голоса - большая редкость.

 

Значительную часть хронометража фильма составляют фрагменты из никитинских сценических выступлений, при этом отрывки из оперных представлений соотносятся с барабанами в рок-бэнде как семь к одному - приоритеты что самого героя, что режиссёра, явного оперомана, вполне очевидны. Славянский языческий рок в компании старых друзей - скорее баловство, дань молодости, способ переключиться на другую волну. Автор показывает нам Никитина не только в родной Мариинке, но и в Театре Елисейских полей, парижской Опере, Баварской государственной опере. О герое говорят его учителя и коллеги: Валерий Гергиев рассказывает о Никитине в превосходных тонах по-английски - для какого-то телеканала, профессор Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Анатолий Киселёв, прогуливаясь с героем по Консерватории, предаётся воспоминаниям, режиссёр Иркин Габитов, ставящий «Бориса Годунова», покрикивает на Никитина, добиваясь нужных интонаций…. Но не работой единой - вот Никитин на рыбалке, вот объезжает в лодке монастыри, а вот и сын, внешне отцовская копия, со своим видением мира, вкусами и привычками.

 

Отдельная тема фильма - кризисы и неудачи, обычные спутники любого артиста. Никитин рассказывает о глубоком психологическом потрясении, когда ему было отказано в выступлении на байройтском вагнеровском фестивале - какую-то руническую татуировку организаторы сочли фашистской. Интересно, как бы развернулась тема, если бы фильм не был бы закончен в 2021 году, а снимался сейчас.

 

По словам продюсера Станислава Ершова, представлявшего фильм на ММКФ, на премьере должен был присутствовать сам герой со своим рок-бэндом - планировался маленький джем-сейшн, но за неделю до фестиваля Евгений Никитин угодил в реанимацию, - пожелаем ему скорейшего выздоровления.



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