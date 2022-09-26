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Московский листок

"Газета помогла" - дом героя публикации сожгли

Опубликовано 26.09.2022 автором в разделе комментариев 0

суд закон
"Газета помогла" - дом героя публикации сожгли

Вот буквально только что, 8 сентября мы рассказали на наших страницах о злоключениях фермера Любченко в республике Алтай.

"Дикий Запад" в Республике Алтай - пока в составе Российской Федерации

А 20-го числа его дом сожгли...

20 сентября сего года неизвестными лицами была осуществлена попытка уничтожения жилого дома Любченко Ирины Валентиновны, супруги героя нашей истории, в с. Усть-Кокса, по ул. Набережная, д. 81.

В доме умышленно были выбиты оконные стекла и сквозь оконный проем был брошен горящий предмета на поверхность мягкой мебели. В результате чего произошло возгорание жилого дома.

Совершенное общественно-опасное деяние по поджогу жилого дома Любченко И.В. стоимостью 1 200 000 рублей расценивается как покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога или иным общеопасным способом.

Надо напомнить, что это, вообще-то не первый поджог в этом деле.

Ранее, полтора года назад, в темное время суток была совершена попытка покушения на жизнь Любченко и жизнь его семьи путём аналогичного поджога его дома по ул. Катунская, 13 в с. Мараловодка Усть-Коксинского района - в тот момент, когда вся семья находилась в доме.

Для поджога было использовано несколько ёмкостей с горючими веществами неустановленного типа. Лицо, позднее осужденное за это преступление, по факту его не совершало.

За сутки до судебного заседания, обвиняемый, с которым до этого Любчекно не был знаком и не встречался, сам пришёл к нему домой и под аудиозапись сообщил, что сотрудники полиции заставили его признаться в попытке поджога и написать явку с повинной. Естественно, эту запись никто не стал слушать.

Вполне резонно испугавшись за жизнь свою и своей семьи, Любченко бросил все - 2 тысячи гектар земли, дома, 200 голов скота и молокозавод - и уехал в Москву, прятаться. Где и узнал, что его объявили в розыск по делу о каком-то самоуправстве на сумму около 70 тысяч рублей. Якобы он выпер нанятого им работника и забрал у него инструменты - на самом деле дейситвительно выпер, но инструменты купил сам Любченко. В деле приводится длинный список всякого барахла, которое якобы "зажал" Любченко - его даже читать смешно: молоток ценой 529 рублей 29 копеек, струбцина со шнурком 20 метров ценой 78 рублей 89 копеек, степлер стоимость 931 рубль... Там список на 3 страницы машинописного текста. Причем чеки на все это барахло есть у Любченко, потому что он его и покупал, но это никого не волнует - хозяин 2 тысяч гектар сельскохозяйтсвенных угодий "обобрал работника"... Представим в сказке "О попе и работнике его Балде" попа на финал обвинили бы в отъеме у Балды веревочки, котомочки и лаптей. Но тут фантазии у Пушкина не хватило...

Впрочем, кражу догадались не инкриминировать, ограничились статьей за самоуправство. Котоая, правда. не предлагает розыска подозреваемого - ничего страшного, объявили в розыск по другой статье. В которой Любченко не обвинялся.

В общем, понятно, закон тайга, прокурор медведь.

И совершенно не смешно. Человек, ни в чем не виноватый, сидит в розыске по непонятно какой статье, за несколько тысяч километров от него растаскивают его имущество и жгут дома, и весь этот "Дикий Запад" никого вообще не волнует - норма. У нас везде так...



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