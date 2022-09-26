В Грузии предложили закрыть границу для россиян

Власти Грузии могут с 26 сентября закрыть границы для граждан России из-за большого потока прибывающих в страну россиян. Об этом сообщила депутат оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Нона Мамулашвили в эфире украинского телеканала «FreeДом».

«Грузинское правительство до сих пор ничего не предприняло, чтобы остановить этот массовый наплыв россиян в Грузию. Насколько они нам объяснили, в понедельник они будут закрывать границы. Это единственное, что они смогли предпринять на этом этапе»,— сказала госпожа Мамулашвили. По ее словам, запрет на въезд прежде всего может коснуться мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

24 сентября в очереди на въезд в Грузию через пограничный пункт «Верхний Ларс» в Северной Осетии стояло около 2,3 тыс. легковых автомобилей. В связи с этим МВД Северной Осетии рекомендовало не выезжать из России через этот погранпункт. Россияне начали массово уезжать после объявления частичной мобилизации российским президентом Владимиром Путиным 21 сентября.

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Это к вопросу об отношении грузин к россиянам.

Пока мы платим, нам рады - больше-то некому. Но в любой момент радушная улыбка может смениться на совсем другое выражение лица. Как уже бывало...

На самом деле наплыв российских эмигрантов в Грузию для ее полумертвой экономики - огромное благо. Россияне в Грузии не зарабатывают, но тратят. Довольно много - цена аренды квартиры в Тбилиси выросла до тысячи долларов - колоссальные деньги для республики. Плюс к тому все эти люди едят, пьют, пользуются разными услугами - это все деньги.

Но есть и российская сторона, и вот это "особенно мужчин в возрасте от 18 до 55 лет" - вполне может быть результатом российского давления. Кому, кроме РФ, нужен грузинский экспорт? Ну а Россия может его и перекрыть...

А.Б.