Автор этих строк утверждает сразу, что не верит в успех «частичной мобилизации». Поздно. Киевский вермахт раскрутился на полную катушку с армией чуть ли ни под миллион, с неплохими западными разведкой и оружием, с обучающими курсами и лечением, и с набившим руку командованием. Никто не спорит, что и российская армия пока не хухры-мухры, но это уже окопная война. Война на истощение.

На истощение, разумеется, не столько с Киевом, - тот обанкротился давно, - сколько со всем западом. А тут еще важнейшие выборы в Штатах, да плюс санкционная зима в Евросоюзе; и их администрации могут, наоборот, психануть, и полезть в бутылку еще глубже. И потянут ли единороссы такой груз, уже очень большой вопрос. Следовательно, тот «патриот», который верит в «мобилизацию», может не читать дальше. Смысла нет, и жизнь рассудит. А вот кто близок к мыслям автора… надо думать уже о том, что будет после единороссов. Береженого бог бережет.

***

То есть, с одной стороны, единороссы правы. Запад хочет задавить Россию. Это никакая не конспирология, и запад хотел бы задавить даже Китай, а Россию тем более. Но, с другой стороны и в чем вся проблема - почти голый милитаризм Путина с компанией не спасет страну.

Пока Россия не будет иметь престиж страны с высоким семейным доходом; противник, наоборот, будет иметь надежды. Наглядный пример тому: крах царской империи и первого Советского Союза. Внутренние проблемы были тяжелыми, поэтому и «внешняя лепта» сработала. Следовательно, бороться с западом одними милитаристскими методами, и без сильной экономики, бессмысленно. А вот с последней-то и большие проблемы.

Еще раз, и в чем сила и слабость единороссовского режима. Борьба хотя бы за ограниченный суверенитет позволила сохранить военно-промышленный и топливно-энергетические комплексы. Но это НЕДОСТАТОЧНО! Надо расширять рынок с заметным ростом населения и высоким доходом, и развивать научно-технический прогресс по всем направлениям. Да даже военно-промышленный комплекс стал отставать, и что украинские события показывают. Системы наведения не на высоком уровне; и нормальных аптечек не хватает. Ну так, тем более.

Отсюда два пути. Первый – продолжать держаться за единороссовский режим. Мол, надо подкрутить что-нибудь здесь, подвинтить что-нибудь там, и авось вывезет. Думать читателю, насколько это сработает. И, разумеется, второй путь. Это создание реформированного Советского Союза. Создание Советского Союза второго поколения. И базовой чертой такого Союза будут индустриализация и кооперация в новых условиях.

***

Еще раз, кому интересны «сенсационные» подробности по-прежнему, — вот, ура, сбили такой-то самолет или уничтожили столько-то врагов, - тому читать не надо. Да без обид, и вона сколько «телег» в этом смысле, и садись в любую. Но кто уже понял, что-то пошло не так в связи с «мобилизацией» - и пора думать шире и перспективнее, вот для того и статья.

Следовательно, автор не будет говорить про необходимость Советской власти в силу очевидности. Разве что читай «Почему социалистической партии нет…» для картины маслом. А вот разговор о модернизации промышленности и сельского хозяйства, — вот именно для экономического престижа страны наряду с обороноспособностью, - весьма интересен.

Начнем с промышленности. Индустриализация в форме поголовных министерств, и наподобие первого Союза, изжила самое себя. Поэтому надо создавать ленинскую форму, но модернизированную. То есть, правительство должно состоять не столько из министерств, сколько из кластеров по стратегическим направлениям, и позволяющих гибко оперировать ресурсами.

Во-первых, это Высший Совет народного хозяйства (ВСНХ), включающий промышленные, торговые и финансовые дела;

во-вторых, Совет национальной безопасности (СНБ), включающий военные, правоохранительные и дела чрезвычайных происшествий;

в-третьих, Социальный департамент (СД), включающий образование, науку, медицину и социальное страхование;

в-четвертых, Государственный департамент (ГД), включающий юстицию, дипломатию, крупные СМИ и общественные организации.

и в-пятых, говоря образно, но верно, пауком, ткущим пятилетние планы из всех направлений, и контактирующим с Верховным Советом и его комиссиями для большей проработанности, должна быть канцелярия председателя правительства.

Все это придает и мощь, и гибкость для проведения современной индустриализации. Уже бессмысленно, к примеру, делить тот же агропромышленный комплекс на министерство сельскохозяйственного машиностроения, на министерство биологической промышленности и прочий ведомственный и местнический бред. Ведь реальный агропром включает химизацию-электрификацию-машиностроение-биологический фактор вкупе аж с космосом для предсказания погоды скопом, да плюс транспортная и жилищно-коммунальная инфраструктура. Нет уж, вот есть ВСНХ, ему выделяется бюджет с соответствующим контролем комиссий Верховного Совета с прокуратурой, и пусть крутится-вертится, перебрасывая средства куда нужно и когда нужно. Управлять надо именно территориально-промышленными комплексами (ТПК) и районными кластерами, о чем также о кооперации; а ведомственные перегородки министерств устарели.

Про финансы, в частности, и говорить нечего. Делить эту сферу на отдельные министерство и «независимый» Центробанк – бред. Последний, якобы, должен заниматься и развитием экономики, и безработицей, и устойчивостью рубля. Куча-мала (и весьма похоже, намеренная, чтобы не отвечать ни за что). Нет уж, развитием экономики должен заниматься ВСНХ; к вопросам безработицы, как и положено, должен подключаться Социальный департамент; а Госбанк должен отвечать ТОЛЬКО за устойчивость рубля! Но зато отвечать реально. К примеру, даже если расходы своего правительства вызывают инфляцию, пусть глава банка жалуется хоть в Генеральную прокуратуру; хоть в сам Верховный Совет (ВС); пусть хоть покидает свой пост демонстративно, и с пиаром на всю страну – его проблемы, и чтобы не быть крайним. Но тогда и ошибки будут вылазить наружу, и с соответствующим решением. А если сам ВС санкционирует инфляцию в исключительных случаях, что ж, тогда и взятки гладки.

Но главное, денежно-кредитная политика должна быть на побегушках у бюджетно-налоговой политики; а обе скопом, то есть финансы, должны быть на побегушках у развития промышленности. Собака промышленности должна вилять финансовым хвостом, а не наоборот. Вот для этого и единый ВСНХ.

Теперь о СНБ. Взять, к примеру, те же лесные пожары. Это проблема не только и не столько одних сил чрезвычайных происшествий, но и проблема ведения лесного хозяйства, и помощи от военных транспортом и инженерными машинами, а также проблема охраны пожароопасных зон в сезонное время и особенно насчет профилактики с участием росгвардии и участковых. Поэтому решать эту задачу с наибольшей эффективностью можно только в рамках СНБ, оперирующего и техникой, и внутренними войсками, и милицией, и собственно мощностями чрезвычайных происшествий. Можно даже лесников милитаризировать, и в связи с российской спецификой (черными лесорубами). Кстати, и закупки у военно-промышленного комплекса можно производить платформенно и подконтрольно. А это экономия больших денег.

Но точно также насчет наводнений и землетрясений; и разумеется, насчет контртеррористических операций (подобные задачи требуют тесное взаимодействие милиции-внутренних войск-спецслужб, а то и армии насчет авиации и тому подобное). Ну так, на ловца и зверь бежит. А уж о самой войне и говорить нечего, и о чем подробнее ниже. Тогда правительством или даже Президиумом ВС создается орган наподобие ГКО (Государственный комитет обороны), и СНБ как его основа нужен сразу и позарез.

Или следующий пункт, и насчет социального благополучия гражданина. Мировой опыт показывает, что культурный человек сохраняет свое здоровье гораздо лучше. Да, собственно, физкультура и содержит слово «культура» напрямую. Водку не пьет литрами, наркотиками не ширяется; а наоборот, в турпоходы да по музеям. Следовательно, здравоохранение зависит от образования в весьма заметной степени. Ну и, само собой, и обратно, в здоровом теле здоровый дух. Да и наука держится на социальной статистике во многом. Конечно, совсем уж профильные НИОКР будут в ВСНХ, но огромная доля социальной науки должна быть под одной крышей, да в связке с будущими кадрами насчет организации образования.

А коль мужик сам здоровый, то наделает и здоровых детей со здоровой женщиной. И опять-таки, если население растет, молодые и здоровые работают, а не болеют; то страховые поступления увеличиваются, и пенсии с детскими пособиями можно поднимать. Следовательно, образование и здравоохранение связаны с социальным обеспечением самыми непосредственными узами. Дальше и продолжать нечего, и смысл очевиден. Все эти комплексные и неотрывные связи лучше отслеживать и развивать в едином Социальном департаменте.

И не менее важный вопрос насчет Государственного департамента. Некоторые заметят, что звучит по-штатовски. Абсолютно, верно, и автор не скрывает этого. Там, где перенять зарубежное полезно, и наподобие Петра Первого, это надо делать. Даже танковые группы Гудериана натолкнули Катукова на создание мощной танковой армии. А уж про стыривание секретов атомной бомбы у американцев и говорить нечего, и настолько общеизвестная история. Поэтому там, где полезно, «тырить» ни то, что можно, а даже нужно. И ГД в этом смысле – весьма полезная штука.

Ведь создавать имидж страны с соответствующими доходами одной дипломатией нереально. Старье. Международный имидж страны, - а это огромные деньги от туризма, обучения иностранных студентов с соответствующей «своей» элитой по всему земному шару, деньги от заключения выгодных сделок, комфортная международная среда и юстиция и так далее и тому подобное, - такой образ надо создавать мощнейшими и комплексными программами, включающими и дипломатию, и корпоративные и государственные СМИ, и спорт, и рекламу с пиаром, и все общественные организации. В принципе, что штатовский Госдеп и делает, и получается неплохо. Нет уж, на всякую гудериановскую группу пора создавать мощную катуковскую армию, и только тогда будет толк. Так что отечественный Государственный департамент созрел и перезрел.

Ну и, насчет канцелярии председателя правительства куда уж яснее. Если мощные кластеры выше, да соединить синергетически – конкурентам полный карачун. Председатель советского правительства будет такой железный канцлер, что всяким Меркель, Трасс да фон Ляйен не устоять, и даже с корпоративными воротилами за спиной. Так что поголовная и современная индустриализация обеспечена.

Теперь о современной кооперации. Но автор затрагивал этот вопрос много раз, и разве что добавить в связке. Кластеры районных (муниципальных) предприятий нужны позарез. И они дадут ГИГАНТСКИЙ простор для подрядных кооперативов с субподрядными индивидуальными предпринимателями. Даже кредиты с залогами не нужны зачастую, а одна аренда районных мощностей обеспечит большой рост мелкого и среднего предпринимательства. И в связке с индустриализацией, - к примеру, для поставок комплектующих, из-за чего колом стоят проекты наподобие МС-21 и тому подобное, - такие взаимосвязи принесут большой эффект.

Казалось бы, многие вещи из вышесказанного очевидны, и почему бы не применить сейчас. Ан нет, а потому что КАПИТАЛИЗМ. Путин и подобная верхушка будут бояться конкуренции до смертельной икоты со стороны хоть председателя правительства, хоть талантливых глав ВСНХ-СНБ-СД-ГД. А уж с поддержкой таковых региональными и районными кластерами и подавно. Разделяй и властвуй не работает «в нужном режиме», и олигархия накрывается медным тазом. И знаете, что – абсолютно верно. Не дай бог, как говорится, проскочит подлинный патриот на это место; или станет таковым, наблюдая единороссовское разложение; оный может, пользуясь комбинированными ресурсами и поддержкой районных кластеров, накачать большой политический вес со всем вытекающим. Вокруг него сплотятся прогрессивные силы мигом – и да, а почему бы не врезать по единороссовскому гнилью с его рейтингом ниже плинтуса. Поэтому ни-ни, плевать на прогресс, а лишь бы путинский абсолютизм сохранялся.

(продолжение следует)