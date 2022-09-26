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Московский листок

Командировка для совершения подвига

Опубликовано 26.09.2022 в разделе комментариев 0

закон дума депутаты
Командировка для совершения подвига

На фоне заявления Путина о частичной мобилизации 10 депутатов Госдумы РФ приняли решение отправиться воевать на Украину.

Выяснилось, что на сегодняшний день для депутатов нет установленного законодательством порядка по мобилизации, а сдавать мандаты они не намерены.

Вероятнее всего, необходимо будет внести поправки в закон, которые позволят сохранить места в Думе за парламентариями, а служба будет проходить в рамках командировок.

Как легко догадаться, поправка в закон - дело не быстрое...

Зато объявившие о желании отправиться на фронт будут продолжать пока посещать заседания парламента уже в новом, героическом статусе.

А.Б.



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