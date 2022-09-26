Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Дебилы, блядь, - это большая политическая реальность

Опубликовано 26.09.2022 в разделе комментариев 0

выборы партия
Дебилы, блядь, - это большая политическая реальность

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал «дебилами» американских законодателей после разговора со своим коллегой Джо Байденом. Повторив тем самым "подвиг" Сергея Лаврова.

«Для Байдена будет так унизительно, если эти дебилы не примут это в конгрессе», — сказал Юн Сок Ёль своим помощникам на кадрах, опубликованных телеканалом.

По предположениям журналистов CNN, замечание Юн Сок Ёля относится к обещанию Джо Байдена внести шесть миллиардов долларов в бюджет Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Для этого главе Белого дома требуется одобрение конгресса.

Зато Путину, если и требуется одобрение парламента, то он его получает гарантированно. Что, я так понимаю, говорит о том, что в нашем-то парламенте сидят не дебилы?

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы будете голосовать на предстоящих муниципальных выборах?:
Результаты
Интернет-ТВ
Референдум о расширении России готовится без ее участия?
Референдум о расширении России готовится без ее уч...
24.09.2022
Полный Делягин N 50
Полный Делягин N 50
24.09.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
На выборах в Европе тотально побеждают правые (0)
США вступили в прямой контакт с Россией по поводу применения ядерного оружия (0)
Дебилы, блядь, - это большая политическая реальность (0)
Командировка для совершения подвига (0)
В Грузии предложили закрыть границу для россиян (8)
Рок-баритон (2)
"Газета помогла" - дом героя публикации сожгли (0)
Бывший нардеп Украины погиб в результате ракетного удара по гостинице (8)
Путин дал студентам вузов и колледжей отсрочку от мобилизации (8)
Граждане РФ отказались от покупок одежды и техники в пользу продуктов (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss