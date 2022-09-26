Дебилы, блядь, - это большая политическая реальность

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал «дебилами» американских законодателей после разговора со своим коллегой Джо Байденом. Повторив тем самым "подвиг" Сергея Лаврова.

«Для Байдена будет так унизительно, если эти дебилы не примут это в конгрессе», — сказал Юн Сок Ёль своим помощникам на кадрах, опубликованных телеканалом.

По предположениям журналистов CNN, замечание Юн Сок Ёля относится к обещанию Джо Байдена внести шесть миллиардов долларов в бюджет Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Для этого главе Белого дома требуется одобрение конгресса.

Зато Путину, если и требуется одобрение парламента, то он его получает гарантированно. Что, я так понимаю, говорит о том, что в нашем-то парламенте сидят не дебилы?

А.Б.