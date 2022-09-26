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Московский листок

США вступили в прямой контакт с Россией по поводу применения ядерного оружия

Опубликовано 26.09.2022 в разделе комментариев 0

война атомная бомба
США вступили в прямой контакт с Россией по поводу применения ядерного оружия

Это заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

"Да, очень важно, чтобы Москва напрямую услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасающими", — сказал он.

Ранее о таких контактах говорил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Глава Госдепа также уточнил, что Вашингтон разработал план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине.

На этой неделе в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание на "весьма существенные" риски ядерной войны.

Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что серьезно относится к словам Путина про ядерное оружие, хотя буквально накануне заявлял, что с ядерным оружием Москва блефует.

Теперь даже Зеленскому ясно - не блефует...

В принципе, такого рода контакты случаются лишь при реальной угрозе применения ядерного оружия, которых в истории были считанные единицы. И каждый раз ядерного конфликта удавалось избежать с большим трудом. При этом каждая из сторон ядерной войны реально не хотела.

Сегодня такой уверенности в нежелании сторон попробовать сыграть ядерной картой, не просматривается... Страх перед ядерным оружием пропал у политиков.

 А.Б.



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