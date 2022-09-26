Что естественно на фоне военной истерии.

В Италии официально подтвердили победу правоцентристской коалиции на выборах.

После обработки более чем 90% бюллетеней правоцентристская коалиция в составе партий "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия" набрала 44,53% по итогам выборов в Сенат (верхнюю палату парламента).

На выборах в Палату депутатов правоцентристы набирают 44,34%. Ведущей силой в победившей коалиции являются "Братья Италии" (26,39% в Сенате, 26,44% в Палате депутатов) с лидером Джорджа Мелони, которая, вероятнее всего, будет предложена кандидатом на пост главы правительства.

Левые партии тотально проиграли на выборах в местные органы власти в Чехии, заявил в воскресенье президент республики Милош Земан.

В пятницу и субботу в Чехии состоялись выборы в местные органы власти, две некогда занимавшие серьезные позиции в парламенте левые партии — социал-демократическая и коммунистическая — выступили на них крайне неудачно, получив считанное количество мандатов.

Оценивая в целом результаты выборов в местные органы власти, Земан отметил успех оппозиционных движений ANO и "Свобода и прямая демократия".

В проходившем параллельно первом туре перевыборов одной трети состава сената (27 из 81), наибольшего успеха добилось движение ANO.

Полагаю, умеренная фашизация европейской политики - это процесс объективный, ответ на политику демократов в США на "экономическое удушение" Европы.

А.Б.