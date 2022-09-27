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Московский листок

Земля больших возможностей

Опубликовано 27.09.2022 автором в разделе комментариев 0

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Земля больших возможностей

В 2015 году Андрей Ананин был студентом ВГИКа, снимающим дипломную работу. Вряд ли он тогда сам понимал, насколько благодарный и многообещающий материал ему достался. После 2014 года глумление над западными санкциями объяснимо стало в России идеологическим мейнстримом, а с наибольшим смаком над ними глумился «весёлый молочник» - осевший в селе Такучет Богучанского района Красноярского края молодой американец Джастас Уолкер, чьи родители в середине 90-х приехали в Сибирь миссионерами, учить сибиряков религии.

От родителей Джастас унаследовал не только руководство сектой (сам он, отбиваясь от наездов односельчан, называет свою «церковь Христа» не сектой, а «официально зарегистрированной религиозной общиной»), но и фермерское хозяйство, которым он управляет с вдохновением и сноровкой гончаровского Штольца. Незаурядная пассионарность «весёлого молочника» Уолкера способствовала превращению студенческой работы в полноценный документальный проект длиной в 8 лет, который сам режиссёр Ананин называет документальной комедией - «Земля больших возможностей». История экзотического американца-сибиряка, заряженная социальным оптимизмом, снятая с изрядной долей доброго юмора и вдобавок ко всему несущая востребованный месседж «Сделано в России» была обречена на прокатный успех, особенно после того, как в проект с разных сторон вцепились два самых успешных кинопродюсера, Тимур Бекмамбетов и Игорь Мишин, а платформа KION взялась на основе проекта снимать документальный сериал. 

Приёмы «документальной комедии» Ананина весьма разнообразны, начиная от обильного использования рапида и слоумо для создания комического эффекта, бодрого саундтрека из кантри-композиций (американец же), забавного контраста блоков звериной серьёзности и пафоса теленовостей о новой холодной войне и противостоянии санкциям и зарисовок деревенской жизни. Высокий темп и динамизм действия создают ощущение этакого залихватского драйва, гармонирующего с неуёмной натурой героя. 

Говорящий по-русски без малейшего акцента обаятельный Джастас не сразу прижился в русской деревне (кадры американских бомбардировок Югославии нам показывают для того, чтобы проиллюстрировать рассказ героя, как в 1999 году к нему пришли односельчане с топорами - «разбираться с пендосами», в итоге его не тронули, а лошадей его убили). Кроме Джастаса, его жены Ребекки и трёх девчонок, которые в начале фильма говорят только по-английски, а к концу уже щебечут по-русски, есть ещё два героя - один зек-рецидивист, большую часть жизни отсидевший за убийства, другой несостоявшийся убийца, - они лучшие друзья и главная опора «весёлого молочника», сменившие его во главе «Церкви Христа», когда Уолкер перебирается в Горный Алтай. По Уолкеру, рецепт успеха - американская предприимчивость плюс русские пофигизм и безбашенность, всего этого у героя в избытке.

 

Приехавший из своей алтайской глубинки («Горный Алтай - это северное Айдахо») на ММКФ Джастас на пресс-конференции называл Россию своей Родиной: «Богу было угодно, чтобы наша Родина стала великой сельскохозяйственной державой». В сегодняшних условиях проекты, подобные «Земле больших возможностей» - просто выстрел в яблочко.

 



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