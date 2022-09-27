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Московский листок

Главком ВСУ Залужный назвал начальника Генштаба России Герасимова умнейшим из людей

Опубликовано 27.09.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Главком ВСУ Залужный назвал начальника Генштаба России Герасимова умнейшим из людей

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что начальник Генштаба России Валерий Герасимов является непревзойденным военным стратегом. Об этом он сообщил в интервью Time. 

«Я вырос на российской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России. Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-либо писал. Он умнейший из людей», — подчеркнул украинский военачальник. 

По словам Залужного, в его кабинете стоит полное собрание сочинений главы российского Генштаба.

***

Зачетный троллинг!

Представьте себе, Жуков году в 1943-м хвалит Гудериана...

Чтоб было понятно: Залужный не служил в СССР, не получал образования по советским стандартам. 

Но есть тут второй слой: римляне говорили, что нельзя с одним и тем же врагом воевать дольше 5 лет - он начинает воевать как ты.

Залужный воюет с нами уже 9-й год... И сумел сделать невозможное.

А.Б.



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