Мобилизация страхом

В стране идет "частичная" мобилизация, и уже ясно, что она с треском проваливается.

Нет, не потому что не наберут искомые 300 тысяч рекрутов, а потому, что в итоге получат целую армию "солдат Швейков" - а кого еще, интересно, можно получить, загнав под ружье пинками?

При этом для нашей страны набрать 300 тысяч относительно добровольно идущих служить - вообще не задача. Казалось бы...

Вместо этого мобилизационная кампания превратилась в дискредитацию армии, полиции и страны в целом.

Ведь вышла целая всероссияская акция неповиновения с открытыми беспорядками, как в Дагестане, с гигантскими очередями на границах, облавами на призывников и так далее - как в нормальном феодальном государстве, где призыв поручен не военкомам, а местным феодалам- губернаторам. Вот они и стараются, через известное место.

Особенно показательна история с задержанием Артема Комардина и его друзей. Ну написал человек стишок, довольно-таки поганенький. И что? В чем состав преступления? Особенно у тех, кто стишок только слушал...

Даже если этого Артема и не изнасиловали при обыске, а только избили. Чего хотели добиться полицейские и их начальство, выкладывая в сеть кадры "извинений" избитых, стоящих на коленях людей? Любви к армии и правительству? Патриотизма с гантелей в жопе?

Причем если в старых латиноамериканских диктатурах пытками и изнасилованиями занимались негосударственные формирования типа тон-тон-макутов, то у нас - полиция... И после этого Захарова еще обижается на "террористическое государство".

И ведь главное - мобилизация нужна, военный гений Герасимова и дипломатический талант его верховного главнокомандующего привели к ситуации, когда Отечество и правда в опасности.

Но почему ж так бездарно государство общается с народом, что явное недовольство призывом всем очевидно, а патриотического подъема - не наблюдается даже в силовых ведомствах?

Где очереди в военкоматы? Где дивизии добровольцев народного ополчения?

Сталинский режим был не сахар, и тогда тоже недовольных было полным-полно. Но почему-то вождь народов умел воздействовать на людей не только страхом и гантелей в заднице. И почему-то верили ему - может, из-за заплатаной шинели, из-за двоих сыновей на фронте... И не было тысячных толп на границе с Монголией - наоборот, дивизия монгол направилась на наш фронт.

Ну да, и у заместителей наркома обороны не было недвижимости в Берлине, и семьи там не жили...

И у Сталина был Эренбург, а у нынешнего кто?.. Симоньян со Скабеевой? И дефолтмахер во главе всей внутренней политики.

И ведь при Сталине Эренбург имел право диктовать тексты прямо линотипистке, то есть минуя вообще всякую цензуру, прямо в номер главной газеты страны. А у нас разве плохи сами пропагандоны? Нет, но с ними ведь никто не советуется, просто спускают "установки" сверху...

Так ведь сам Путин набирал исполнителей, никто силком не навязывал. Всех, кто имел свою точку зрения, давно списали. Не думая о том, что даже из физики известно - опереться можно только на то, что сопротивляется. А на кучу дерьма опираться невозможно.