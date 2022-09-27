В Москве уже взламывают двери в поисках призывников

В Москве сотрудники жилищника вместе с полицейскими начали взламывать тамбурные двери на лестничных клетках, чтобы вручать жителям домов повестки, рассказал депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

«Некоторые жители уже слышали угрозы отрезать электрические провода от квартиры, если мужчины не будут открывать дверь для получения повестки!» — написал Ступин.

А можно наоборот, заваривать металлические двери, и ждать, пока жильцы сами с голодухи не попросят открыть...

И еще много идей есть у столичных идиотов.

А.Б.