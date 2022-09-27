А зачем нам деньги?

Криптовалюты начали конкурировать с долларом за звание самого прибыльного актива, сообщает Bloomberg.
В публикации отметили, что индекс MVIS CryptoCompare Digital Assets 100 с конца июня вырос на 7,3%. При этом акции, облигации и золото потеряли в цене. При этом доллар вырос на столько же за аналогичный период.
По данным агентства, снижение индексов традиционных активов говорит о том, что рынок до сих пор отмечает потрясения, которые произошли из-за ужесточения денежно-кредитной политики.
Это у них, на проклятом западе. А у нас рубль укрепляется по отношению к доллару, то есть показывает куда большую прибыльность.
Жалко, вложить его, такой прибыльный, некуда. И в чулке хранить тоже боязно.
Фактически, проводя дедолларизацию экономики, наши монетарные власти лишают страну участия в сверхприбылях от роста доллара по отношению к основным валютам. Ну и криптовалюты тоже лишают.
Интересно, зачем? Чтобы мы остались с ворохом резаной бумаги на руках?
А.Б.
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