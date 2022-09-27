Украинские войска обстреляли Алчевск

Это второй по величине город в Луганской Народной Республике. обстреляли из американского реактивного комплекса, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 7:47 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Алчевск находится довольно далеко от линии фронта, и даже в 2014 году обстрелам и бомбардировкам не подвергался, там было относительно спокойно. Единственная неразорвавшаяся ракета авиационного базирования лежала рядом со штабом Мозгового, для наглядности.

Вроде бы с тех пор фронт отодвинулся еще на запад, и кому, а главное зачем потребовалось обстреливать Алчевск?

Американцы, когда поставляют оружие, обычно оговаривают сферу его применения, и очень недовольны, если эти договоренности нарушаются. Скажем, тебе поставили РСЗО для войны, а ты из него взял, и начал сжигать нелояльные тебе жилые кварталы - это грозит прекращением поставок как минимум...

Значит, обстрел Алчевска и других тыловых населенных пунктов был оговорен с поставщиком оружия.

А.Б.