Оскаровская комиссия в России остается без видных деятелей

Президиум киноакадемии России принял решение не выдвигать отечественный фильм на соискание премии американской киноакадемии "Оскар" в этом году.

В связи с этим председатель российского оскаровского комитета Павел Чухрай заявил, что покидает свой пост, так как считает решение киноакадемии РФ, принятое "через голову оскаровской комиссии", незаконным и оскорбительным: "С членами нашей независимой организации не только не советовались, нас даже не сочли нужным уведомить о таком решении", - написал Чухрай.

Николай Досталь поддержал Чухрая и также вышел из состава оскаровского комитета: "В оскаровский комитет. Коллеги, полностью поддерживаю обращение к нам председателя оскаровской комиссии Павла Чухрая и выхожу из состава данной комиссии", - написал Досталь.

Я даже до конца не понял, кто тут за красных, а кто за белых?

В общем-то, ясно, что если нас даже с шенгенской визой в Европу уже не пускают, и евро отбирают на границе, то какой вообще нафиг "Оскар"?

Свою надо премию иметь!

У меня даже эскиз в голове нарисовался: золотая задница, а из нее торчит гантеля...

А.Б.