Для армии лица, не желающие воевать, - это диверсанты!

Начиная с перестройки во власть СССР полезло такое говно в интеллектуальном и человеческом смысле, что всё, за что бы это властное говно не бралось, заканчивалось позорнейшим провалом. Оправдаться тем, что это говно умное, потому что обокрало Россию на триллионы, не получится! Наоборот! То, что это говно наворовалось до таких пределов, когда не знает, на что потратить наворованные деньги, - на очередную яхту ил футбольный клуб - это тоже показатель того, что это не люди, а говно. И в интеллектуальном, и в человеческом смысле.

Почему-то вспомнилось: скажите, вот сколько надо было иметь ума, чтобы написать широко известный текст: «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, всё к этому и идёт. Но все должны знать, что мы-то, по большому счёту, всерьёз пока ещё ничего и не начинали». Твою мать! Так бегство «кремлёвских» и «донецких» из Харьковской области – это «даже не начало»? Это так – аперитив? А мобилизация – это ещё одна рюмочка?

Кретины! Самые обычные тупые кретины и во власти, и в элите России! Они именно потому в элите и во власти, что умственные способности не давали им найти средства существования в реальном бизнесе – в реальном деле. Кретином являются не только они, но и тот, кто на них смотрит, как на что-то умное.

Вот посмотрите на пример с мобилизацией. Ни власть, ни элита, не понимают элементарного – не понимают, как устроено государство, не способны понять, что написано об этом устройстве в тоненькой брошюрке под названием «Конституция РФ». Ну, ладно, ну, тупые вы, ну не способны понять, что означает то, что по Конституции Президенту не дано право объявлять мобилизацию, и, как и любой дурак, будете гадать: «А вдруг дано?!». Но ведь даже в попирающем эту статью Конституции Федеральном законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 26.02.1997 №31-ФЗ вписано в части 1, подпункте 6 статьи 4: «в случаях агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии, возникновения вооруженных конфликтов, направленных против Российской Федерации, объявляет общую или частичную мобилизацию с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе».

Зачем было мобилизацию объявлять? В 1941 году СССР, понимая, что фашистская Германия вот-вот нападёт на СССР, для подготовки отражения этого удара вызвал необходимое число военнообязанных на обычные военные сборы. И СССР (с населением в то время в 197 миллионов человек) под видом проведения военных сборов, накануне войны фактически пополнил войска западных военных округов на 800 тысяч резервистов, а саму собственно открытую частичную (реально частичную!) мобилизацию Советский Союз начал только после нападения немцев на СССР – только после начала агрессии: «…с 23 июня была объявлена мобилизация военнообязанных 14-ти возрастов (1905–1918 годов рождения) в Ленинградском, Прибалтийском, Западном, Киевском, Одесском, Харьковском, Орловском, Московском, Архангельском, Уральском, Сибирском, Приволжском, Северо-Кавказском и Закавказском военных округах».

А тут в 146-миллоной России без каких-либо намёков на агрессию для призыва всего 300 тысяч человек объявляют открытую мобилизацию во всей России и всех возрастов??

«Вы идиоты или кто?»

Ещё особенность этого мероприятия идиотов, о котором надо бы напомнить. В Чечне Кадыров набирал, так сказать, добровольцев, для войны на Украине, и за их смерть не отвечал – их заставил воевать не Кадыров, а деньги, за которые они пошли убивать украинцев, и смерть чеченского наёмника - это был риск самого наёмника. Но мобилизация для Кадырова означала, что теперь чеченские трупы будут его виной – это он их заставит умирать и ему отвечать за них перед чеченцами. И Кадыров от мобилизации отказался, показав всем, что конституционная власть в России иллюзорна, что реальная власть в России принадлежит бандитам.

Пытаясь как-то смягчить указанный эффект от своего демарша, Кадыров даже поиздевался над Кремлём, плюнув в него советом призвать в армию государственных паразитов - сотрудников МЧС, Федеральной службы судебных приставов, ФСБ, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной таможенной службы, прокуратуры и Следственного комитета: «Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно 5 млн человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится». И это редкий случай, когда с Кадыровым согласится каждый, не грабящий народ России в указанных ведомствах. Народ уже и подписи собирает под петицией в поддержку предложения Кадырова. https://chng.it/CVFYtvNSRx.

Но я, собственно, о другом.

Такая мобилизация, как объявлена Кремлём, для таких Вооружённых сил, как в России, вызывает деморализацию армии – вызывает нежелание военнослужащих рисковать свой жизнью в бою.

Поясню. Во-первых, ещё в самом начале, когда наблюдатели удивлялись, что милиция ДНР и ЛНР «снимает пенки», уклоняясь от боёв и стараясь не нести никаких потерь, стало невозможным скрывать мотивы «донецких» и «луганских» - типа «мы повоевали, а теперь пусть русские воюют». Такой же мотив поступал и из частей вооружённых сил России – типа «донецкие» и «луганские» эту войну затеяли, вот пусть сами и воюют!

Ну, а теперь они все вместе будут ждать, что вместо них воевать будут мобилизованные.

Во-вторых. То, что происходит, характеризует представителей власти России – министров, генералов и депутатов с сенаторами - они не просто тупые, они ещё и трусливые жалкие людишки – сволочь, а не люди. Я, давая эту характеристику, исхожу из того, что все люди судят других по себе. Ну, представьте, с детства в окружение этих «людей» в нынешней власти подбирались такие, как они, в результате, эти людишки искренне полагают, что и все остальные люди такие, как они.

Вот это депутатское было сидит и думает – а что бы я сделал, если бы меня призвали? И депутат сам себе отвечает – я бы уклонился от мобилизации, удрал бы, а попав на фронт или дезертировал или сдался бы в плен. Поэтому, что надо делать, чтобы российское быдло защитило наши депутатские шкурки? Нужен закон, увеличивающий наказание за уклонение от призыва, дезертирство, и сдачу в плен. Во!

Понимаете, издать такие законы накануне мобилизации – это показать, что армия воюет за неправое дело, и людей в такую армию надо загонять силой.

Во время Великой Отечественной ничего подобного не было! Наоборот, чтобы поощрить добровольцев, им разрешалось выбрать воинскую специальность, а имеющим среднее образование – военное училище. А этим животным в Думе и в голову не приходит, что нужно было бы как-то поощрить дураков, добровольно решивших отдать за этих думских животных жизнь.

Этим депутатам и в голову не приходит, что в России могут быть дураки добровольно решившие защищать Родину, - депутаты сами никогда этого бы не сделали, посему судят все по себе.

Мало того, они уверены, что результатом мобилизации будет смерть мобилизованных, а раз так, то мобилизация – это страшное наказание, поэтому надо мобилизовать в армию всех несогласных с войной – наказать их этим!

Эти идиоты представить себе не могут, что происходит на войне. Вот, к примеру, со мной должен воевать тот, кто против войны. Как с ним служить, даже если ты искренне ненавидишь украинцев? Ведь вот вас пошлют вдвоём в боевое охранение, а он тебя убьёт, а сам сдастся. Нахрен тебе такие товарищи нужны??

Это же представителям власти какими дебилами надо быть, чтобы посылать в воюющую армию противников войны?!

Во время Великой Отечественной в армии совершались самые разные преступления, разумеется, в первую очередь воинские – дезертирство, уклонение от боя, сдача в плен и т. д. Но и масса просто уголовных – от злостного хулиганства и воровства, до умышленного убийства, - и всего за годы войны военными трибуналами было осуждено 2 530 683 человека. Многих приговаривали и к расстрелу, но расстреливали единицы - только если надо было наказать примерно, чтобы прекратить данное преступление. К примеру, прекратить дезертирство, членовредительство, мародёрство или, скажем, изнасилование немок. А основной массе, даже приговорённых к высшей мере, наказание заменяли полугодом службы в штрафной роте (солдаты и сержанты) или в штрафном батальоне (офицеры). И всем остальным преступникам – тоже. Не было дураков тебя, пресступник, прятать от фронта в лагерях в тылу.

Кстати, штрафные роты в массе были укомплектованы самострелами, то есть теми, кто стрелял себе в рук или ногу, чтобы попасть с передовой в госпиталь. «Самострел» – длинное слово, поэтому в документах его сокращали до «СС». И эти штрафные роты в войсках получили презрительную кличку «эсэсовцы».

Так вот, единственные, кого после приговора отправляли в тыл – в лагеря, - были предатели, у Солженицина в повести «Одни день Ивана Денисовича» как раз главный герой такой хитрован. Дело в том, что трусы скоро выяснили, что если просто сбежать из боя, то тебя за дезертирство расстреляют или пошлют в штрафную роту – опять на фронт. Посему они прикидывались предателями – говорили, что попали в плен к немцам, а там пошли к ним на службу, немцы им дали шпионское задание, вот они с ним шли, но не успели выполнить. Раз они вреда не нанесли, то расстреливать их было не за что, и им давали 10 лет лагерей. То есть предателей не оставляли даже в штрафных ротах – отсылали в тыл, в лагеря. И таким образом эти мерзавцы сохраняли свои шкурки.

Эти дебилы во власти не понимают элементарного – для армии лица, не желающие воевать, - это диверсанты!

М-да! Умеет нынешняя власть своим идиотизмом обосрать любое дело – слов нет! Незаменимые специалисты!