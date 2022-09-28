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Московский листок

От 96 до 98 процентов за вхождение в Россию

Опубликовано 28.09.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
От 96 до 98 процентов за вхождение в Россию

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершились.

В ДНР после обработки 51,83 процента голосов за присоединение к России проголосовали 98,63 процента. В ЛНР цифра чуть ниже — 97,93 процента после обработки 51,76 процента голосов.

В Запорожской области, согласно первым итогам, за вхождение в состав России проголосовали 97,74 процента избирателей (обработано 57 процентов голосов). В Херсонской области за эту идею высказались 96,30 процента (53 процента голосов обработано).

Как-то не выглядят результаты неожиджанными. Но вот 96-98 процентов, мне кажется, многовато... Все понимают, что иначе, чем одобрением вхождения в состав РФ эти мероприятия окончиться просто не могли. После выборов в России в единый день голосования, даже у самых больших скептиков отпали всяческие сомнения. Но 98 процентов в воюющей республике...

Даже удивительно, что никто раньше не догадался. Наполеон, уж на что гений, а не провел референдума в горящей Москве о вхождении на правах провинции в состав Франции. Или вот Гитлер, он даже включил некоторые территории, например, Южный берег Крыма, в состав Великой Германии, но вот референдума провести не догадался...

Зато теперь это уже будет защита Отечества. Со всеми вытекающими.

А.Б.



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