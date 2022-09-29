После единороссов: не обязательно, чтобы все было по лекалам хоть и славного, но далекого 1917-го

(Идейным бандеровцам не читать, а то сердечный удар хватит. Хотя, не жалко.)

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Вот подлинный и показательный комментарий насчет первой части:

«Уважаемый автор, с таким отношением - после единороссов - от России останутся лишь рожки да ножки. Подумайте лучше над тем, как вбить осиновый кол в путинщину с ее фиговым листком в виде ЕдРа, а потом рассуждайте о будущем. Иначе будущее не наступит.»

А что такое осиновый кол?!.. Это и есть модель следующего Советского Союза! Иначе иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю, что. И когда цель определена, тогда и о методах, а не наоборот.

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Автор этих строк устал быть пророком начет последних событий. Неблагодарное дело. Уже когда оный заявлял, что нулевые не будут вечными, окружающие смотрели с негодованием. Мол, не порти малину. Ан нет, кризис за кризисом. Но никто не извинился за прошлые нападки. Или еще конкретнее, когда автор говорил с самого начала СВО, что таковая затянется как минимум, на него смотрели а-ля предатель. А когда стало очевидным, опять нос воротят.

Это к тому, что придется портить настроение «патриотам» по третьему разу. То есть, так называемая СВО ни то, что затянется, — это уже факт, - а скорее всего, перейдет во вторую стадию позиционно-диверсионной войны (уже перешла). Никто не спорит, что бои местного значения продолжатся, и с какими-нибудь километровыми прорывами; но они не будут делать погоду. А вот история с «Северными потоками» и фактически нацистский теракт в Ижевске показывают, что СВО может перейти в этакую ваххабитскую Чечню в квадрате. Кстати, западные кураторы и опыт остались.

Если уж ваххабитские ячейки в российском обществе могли организовать «Норд-Ост» и Беслан; то огромная украинская и даже российско-нацистская общины будут опасными втройне. Так что продолжение террористических актов наподобие Ижевска отнюдь не исключено, и приходится допустить с болью в сердце. И никакого удовольствия быть пророком нет - но опять-таки, лучше перебдеть, чем недобдеть.

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И если будет так, - а скорее всего, именно так, и подробнее ниже, — вот тут-то единороссовская импотенция вылезет наружу полностью. Ведь сколько раз говорено: нужны удары по самому Киеву, и чтобы уничтожить бандеровщину в зародыше. Ан нет, Кремль описался от страха за свои офшоры и подобное, и ни-ни. Ну так, а что же вы, господа «патриоты», хотели-то. Если вы теряете инициативу, то противник приобретает. Фашистский запад с киевскими нацистами обнаглеет, и начнет террористическую войну на территории самой России. Уже начал.

Еще раз, если автор не прав, да и слава богу. Но если поставить себя на место запада и Киева, да со внутренними проблемами лидерства в междусобойчиках, то коль не удается сломить Россию санкциями, надо добавить диверсии и террор. Ведь методички написаны, а специалисты имеются с прошлых времен. С точки зрения противника, весьма логично; и коль на фронтах «ловить» нечего.

Но главное в самой питательной почве для инцидентов типа ижевского стрелка. Эта питательная почва – ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ ТОТАЛИТАРИЗМ. Скорее всего, мужик не нашел нормальную работу, не завел семью, не было средств для самореализации в бизнесе и так далее, вот мозги и пошли набекрень. Кто-то начинает курить дурь в таких случаях; кто-то впадает во всякую трансгендерную чушь; а кто-то находит отдушину в нацистской исключительности (свастика на одежде тому пример). Вот и давай мстить обществу.

Но именно Советская власть обеспечила бы нормальный МРОТ с нормальной работой, - автор писал на эту тему много раз, - и социальная почва для терроризма если бы не исчезла совсем, то сокращалась подобно шагреневой коже. То есть, а вот был бы Советский Союз, разве что модифицированный, страна не докатилась бы до такой опасности. Про мощь советского правительства с СНБ уже говорилось в первой части. И устроился бы мужик на социалистическое хозрасчетное предприятие (в бюджетную организацию), проявил бы свои таланты, и был бы выбран в Совет трудового коллектива с соответствующим доходом. Да даже его обыкновенный голос на заводской конференции, - а не какие-то акционерные доли избранных, - позволил бы ему влиять на фонд оплаты труда и фонд социального развития. Женился бы, завел детей, крутился на работе, и всякая террористическая дребедень и в голову не лезла.

Более того, низкая кредитная ставка для бизнеса, и в условиях социализма, не одолжение банковских воротил – А ОБЯЗАННОСТЬ государства. Да-да, не удивляйтесь. Низкая кредитная ставка в условиях социализма – ОБЯЗАННОСТЬ власти, прописанная законом пятилетнего плана, и принятым Верховным Советом СССР. В крайнем случае, и если ее надо изменить, то только указом Президиума ВС со всеми страховыми последствиями, и никак иначе.

Потому что общественная собственность, - равный доступ к средствам производства, - и должна реализоваться через предоставление этих средств, и денежных не в последнюю очередь, на основании оптимального планирования с нормативным минимумом затрат и максимумом эффекта. Для этого создается, в частности, четвертый фонд федерального страхования; и наряду с непосредственно федеральным, территориальным и социальным фондами. Этот фонд собирает плату за ресурсы в аспекте справедливого экономического соревнования; и отсюда можно и нужно регулировать ставку устойчиво и в плановом порядке; и страховать остальные фонды повышением МРОТ или индексацией.

Это несколько отдельная история, но базовый смысл очевиден. Если бы трудящийся даже не захотел работать в бюджетной организации или на хозрасчетном предприятии; то при малейшей добросовестности мог бы вести кооперативный или индивидуальный бизнес.

Отсюда Советский Союз и уничтожал бы социальную почву для терроризма, и купировал бы широкой сетью СНБ всякие подобные попытки (еще раз, читай первую часть).

Но увы, пока что имеем, то имеем. А имеем олигархический тоталитаризм. Отсюда не только стагнация СВО на непосредственном фронте – но и большая угроза диверсионно-террористической волны.

И что поделать, когда дебильное королевство кривых зеркал. Ресурсов и денег в стране – море. Ан нет, все уходит на роскошные яхты и особняки для избранных. Богатейшая страна в мире – но со МРОТ ниже, чем в Прибалтике. Вот нищета и приводит к бандеровщине, нацизму и террору.

***

Революция в России невозможна, говорят иные критики. А когда начнешь разбираться, то подразумевается революция точь-в-точь 1917-го. Мол, если нет больших рабочих забастовок, нет Ленина, то и нет революции.

Но ничто не стоит на месте, и все изменяется. Отсюда и революционные ситуации бывают разными. Великая Французская революция с нашим 1917-м, с одной стороны, и когда все начиналось со столиц – и совсем другое дело кубинская или североамериканская революции, с другой стороны, и когда начиналось именно с провинций. Или часть армии-офицерства затевает заговор против узурпаторов, - но именно потому, что заговор поддержан народными массами, - заговор превращается в революцию. И даже комплексный вариант Минина-Пожарского имеется, когда и с провинций, и с огромным влиянием служивого сословия. Одним словом, вариаций на эту тему не счесть.

И вот представим через два-три месяца, - СВО стоит; люди гибнут; диверсии и террористические акты идут один за другим; инфляция не прекращается; народ нищает, - и такое состояние, ну, максимум, через четыре месяца, и когда всех и все достанет до печенок. Следовательно, народ начнет злиться по серьезному, - вон, даже частичная мобилизация внесла волнения, - и, смотря на такое позорище и жертвы, иные генералы и офицеры подумают-подумают, да и скажут, а не пошло ли все на х… Надо бы поставить власть порешительнее во главе страны, чтобы не допрыгаться до худшего. И разумеется, чтобы отвечать чаяниям народа, придется волей-неволей искать его поддержки в виде социал-демократических преобразований как минимум; но скорее всего, в виде нового Советского Союза как максимум.

Вот вам и метод. Следовательно, отнюдь не обязательно, чтобы все было по лекалам хоть и славного, но далекого 1917-го. Жизнь многообразна, и истина конкретна. Вот царизм имел убежденных монархистов в военной среде, но высокооплачиваемых в силу немногочисленности; и даже из феодальных и буржуазных кругов непосредственно. А сейчас ровно наоборот. Служивого сословия миллионы. Но тогда и оклады младшего и среднего звена посредственные. И если эта масса начнет злиться вкупе с народом, то и умным генералам деваться некуда.

Итого. Подавляющая часть служивого сословия не имеет никакого отношения к олигархическим мажорам. Их отцы, матери, жены, сестры, братья – абсолютно такой же рабочий и бюджетный класс, как и весь народ. И если позорище единороссовского управления в виде импотенции СВО, да еще с диверсиями и терактами, станет вопиющим, – даже сами силовики, или по крайней мере, их наиболее демократическая часть, - начнут эволюционировать в сторону второго Советского Союза. Иного выхода просто-напросто не будет. А уж о поддержке народа в таком случае и говорить нечего.

Поэтому, как не парадоксально для некоторых, что единороссов вознесло – то и погубит. То есть, НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТИЗМ. Путин с компанией сами напросились, начиная СВО в гнилых единороссовских условиях.

И кстати, бандеровцы с западом могут не радоваться. Уж им-то в случае второго Советского Союза будет полнейший и скорейший карачун. Если уж российскую буржуазию никто не пожалеет, то украинскую тем более, и «Калибрами» по киевским особнякам сразу и без разговоров. И вот что такое после единороссов.