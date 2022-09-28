Диверсия мирового уровня

Аварии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» приведут к достаточно серьезным последствиям для европейской промышленности.

В мире зафиксированы единичные случаи аварий на газопроводах. В частности, несколько раз они получали повреждения из-за сброса якорей крупными судами. Тем более, не было таких масштабных аварий.

Ремонт «Северных потоков» потребует от 1,5 до 2 лет.

Основной удар придется по энергоемким производствам. Алюминиевые, а также нефтехимические заводы либо закроются, либо уйдут в другие страны. В частности, в США.

Разрушение газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» является «совершенно беспрецедентной ситуацией» и может быть следствием диверсии, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова спросила, является ли признанием в теракте пост в социальных сетях экс-министра иностранных дел Польши, где он поблагодарил США за повреждение газопровода "Северный поток".

Позже Сикорский разместил в своем профиле цитату американского президента Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток — 2".

США несколько недель назад предупреждали правительство Германии о возможных атаках на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на свои источники.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс прямо назвал ЧП на газопроводе "Северный поток" диверсией и призвал ЕС и НАТО к расследованию и защите критической инфраструктуры.

В понедельник на одной из ниток "Северного потока — 2" в водах Дании рядом с островом Борнхольм, а следом и на обеих нитках "Северного потока" произошли ЧП, сопровождавшиеся падением давления.

По информации властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2".

По данным шведских сейсмологов, в районе мест ЧП в понедельник были зафиксированы мощные подводные взрывы.

Римляне в таких случаях говорили: ищи, кому выгодно.

За 8 лет военных действий на Донбассе ни один снаряд, ни одна ракета не попала по трубопроводам, хотя боевые действия, бывало, велись буквально над ними.