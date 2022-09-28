Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что добыча нефти и газа на проекте «Сахалин-1» остановлена.

Как рассказал Лимаренко, объем добычи нефти и конденсата за семь месяцев 2022 года уменьшился на «Сахалине-1» почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

«А на данный момент добыча нефти остановлена», — заявил губернатор.

5 сентября руководитель Министерства энергетики РФ Николай Шульгинов заявлял, что добыча нефти на «Сахалине-1» остановлена под надуманным предлогом.

Объекты нефте- и газодобычи являются серьезной уязвимостью для России.

Бомбить города или оставлять их без света и тепла - пустяк для Кремля. Вспомним хоть реакцию властей на взрывы домов в Москве и Волгодонске.

А вот нефтегазовый сектор - это по-настоящему болезненно.

А.Б.