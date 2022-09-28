К концу года у нас будет миллион избыточных смертей

Смертность в России за последний год стала рекордной со времен Великой Отечественной войны, считает председатель наблюдательного совета института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Крупнова я знаю как серьезного специалиста и ответственного человека. Сомневаться в его расчетах не имею оснований.

Мы часто сейчас говорим о демографической кататрофе на Украине - 11 миллионов эмигрантов, из которых большинство домой не вернутся. Неизвестна, но, очевидна, очень велика цифра погибших и покалеченных так, что о репродуктивной функции речи уже не идет. Ну и социальный аспект репродукции - на какие шиши, извините, воспроизводиться...

Но в России ситуация мало, чем отличается.

Миграция колоссальна. В одной Грузии до объявления мобилизации скопилось 200 тысяч россиян, а сейчас эта цифра как минимум удвоится или утроится. Примерно та же картина в Армении, Азербайджане, Турции, Израиле и так далее. Грозит измениться этническая картина в Казахстане, Узбекистан становится все более русскоязычным. Даже в Монголии появилась российская диаспора...

Все эти процессы, я даже не касаюсь при этом прямых военных потерь, они невелики пока, ведут к снижению уровня и качества жизни. К росту смертности и снижению рождаемости.

А.Б.