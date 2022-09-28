Глава МИД Польши пригрозил России в случае применения ядерного оружия

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что ответ НАТО на возможное применение РФ ядерного оружия на Украине должен быть неядерным, но "разрушительным".

"Насколько нам известно, Путин угрожает применить тактическое ядерное оружие на территории Украины, а не напасть на НАТО, что означает, что НАТО должна ответить обычным способом. Но ответ должен быть разрушительным", - заявил Рау в эфире телеканала NBC News.

Почему НАТО вообще должно отвечать на удар по Украине, не сообщается.

Но вопрос не в этом - Польша угрожает России сокрушительным ударом! И после событий на Украине это уже не выглядит абсурдным. В военном отношении Польша по-всякому сильней Украины. И по существу уже сегодня является стороной конфликта на Украине - открыто поставляет вооружение и военную технику, к ней инструкторов и "добровольцы" в украинские формирования. А теперь вот - грозит разрушительным ударом по России.

Вторая мировая война началась именно в Польше, напоминаю. И нельзя сказать, что Польша была только жертвой, и не приложила к началу войны никаких собственных усилий...

История повторяется.

А.Б.