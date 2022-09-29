Мобилизация. Заводы. Комментарий профсоюза

В настоящий момент идет мобилизация. Что можно про неё сказать? Официально было объявлено, что «призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности». Однако в самом указе о мобилизации таких жёстких ограничений не поставлено.

Список отсрочек выглядит не очень большим. Работники аккредитованных СМИ, работники банков, системообразующих организаций в сфере информации и связи, работники оборонно-промышленного комплекса. Под семейные отсрочки попадают опекуны инвалидов, несовершеннолетних брата или сестры, имеющие на иждивении 4-х и более детей. Ну, и депутаты Госдумы, куда же без них, все мы их вечно несовершеннолетние и вечно непутевые, вечно нуждающиеся в опеке дети (полный список отсрочек тут https://www.garant.ru/news/1568217/).

Что касается отсрочек по здоровью, то с ними всё ещё менее понятно. Берут вроде бы людей категорий А, Б (которых раньше брали) и категории В (ограниченно годные, которых раньше не брали). Временно негодных (г) вроде бы не берут временно, а негодных вроде бы не берут (д). Но не всё так просто. О перегибах говорили даже высокопоставленные чиновники, например, Матвиенко (https://rg.ru/2022/09/25/matvienko-zaiavila-o-nedopustimosti-peregibov-na-mestah-pri-mobilizacii.html)

Как объясняет нашему изданию известный юрист, Генеральный инспектор по труду Союза профсоюзов России С. В. Храмов – «обычный призыв в армию осуществляется вопреки распространенному мнению НЕ ВОЕНКОМАТОМ. Обычный призыв в армию производился и производится призывной комиссией, в которую входили представители местной администрации, медик, представители военкомата. Сейчас же призыв ведётся только представителями военкомата».

В общем, понятно, почему так разгулялись их широкие души.

Необходимость мобилизации вообще и подобных методов её проведения в частности не являются темой данного материала. Однако отметим, что призвание на военную службу 63-летнего деда, страдающего диабетом и ишемией головного мозга, вряд ли существенно поднимет обороноспособность РФ. А осуществляемый квадратно-гнездовым способом призыв сотрудников оборонного завода (пример, Барнаульский «Трансмаш») обороноспособность, скорее, понижает. Вообще-то, работники оборонных заводов попадают под бронь, но про мощные и никем несдерживаемые душевные порывы военкомов, мы уже говорили.

В этом случае, во-первых, лучше заранее направить запрос в Министерство промышленности и торговли Российской федерации на тему - включено ли ваше предприятие в действующую редакцию сводного реестра организаций военно-промышленного комплекса, утверждённую приказом Минпромторга России от 18 мая 2022 г. №1981.В ваш отдел кадров тоже запрос продублируйте.

Естественно, запрос лучше подавать не в одиночку, а от отделения профсоюза. Если ваш заводской профсоюз неактивен, можно создать первичку независимого профсоюза, благо такие в России есть (например, Союз Профсоюзов России). Собственно, профсоюз и для других целей пригодится. Времена сейчас явно наступают не очень радостные. А жить в трудные времена одному (ну, или вместе с семьей и парой друзей) хорошо только герою голливудского фильма. Да и то не всегда.

Далее, если вам, всё-таки, выдали повестку или просто запихали в автобус и засунули в военкомат (если верить публикациям в интернете, такое иногда кое-где случается, причём, чем в более глухой местности ваш город, тем чаще), а вы работник оборонного предприятия, имеете тяжёлые проблемы со здоровьем и так далее, то вам или вашим родственникам следует немедленно направить по электронной почте жалобу военному прокурору (именно военному, на вас уже наложила лапу военная реальность, гражданский прокурор к вам не относится).

Желательно продублировать обращение. Не повредит параллельно обратиться и к руководству своего оборонного предприятия, а также в вышестоящие военкоматы. Можно побеспокоить и полугосударственные структуры, объявившие после первых скандалов, о своей работе с данной тематикой. К примеру, как сообщается на странице ОНФ в контакте «Общероссийский народный фронт (ОНФ) развернул в регионах центры содействия для ошибочно мобилизованных на службу. В региональных отделениях и соцсетях организации принимают обращения по поводу ошибок при частичной мобилизации».

Так что и туда продублируйте.

Отметим, что если родственники пострадавших от слишком широкой души военкома, или даже сами пострадавшие (но только в том случае, если их совсем много - массовый призыв с оборонного завода, призыв с предприятий какой-то местности настолько активный, что просто останавливает жизнь в данной местности, что по форме закон вроде не нарушает, а по сути издевательство над здравым смыслом) не только напишут жалобы, но и выложат происходящее в интернет, шансы, что их услышат, не то чтобы станут абсолютными (этого никто в данной ситуации гарантировать не может), но несколько увеличатся.

Напоминаем, самые выдающиеся подвиги военкоматов (типа призыва людей, формально имеющих военно-учетные специальности, а реально мирных и отягчённых многочисленными болезнями, а также возрастом под и за 60), призыв с того же «Трансмаша» пресеклись именно после огласки.

Так что, товарищи, если ваши друзья и родственники стали жертвой неуместного рвения, помочь военной прокуратуре и ОНФ оное рвение пресечь – ваш гражданский долг!

И последнее. Уже не на тему ухода, а на тему возвращения.

«27.09.2022 Государственной Думой ФС РФ были внесены изменения в ТК РФ о защите трудовых прав работников, призванных по мобилизации» – комментирует Сергей Храмов. А именно:

«Внести в Трудовой кодекс Российской федерации следующие изменения:

2) пункт 1 части первой статьи 83 после слов "призыв работника на военную службу" дополнить словами "(за исключением призыва работника на военную службу по мобилизации)";»

Таким образом ч.1 ст.83 ТК РФ будет иметь следующую формулировку:

«Статья 83. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон

Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:

1) призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу" (за исключением призыва работника на военную службу по мобилизации);»

Но десятки тысяч молодых россиян, будучи призваны на годичную срочную службу в ходе двух призывов 2021-2022, уже прекратили свои трудовые договоры по основанию ч.1 ст.83 ТК РФ.

При этом каждый из них и отвечает всем требованиям к призываемым по частичной мобилизации, объявленной Указом Президента РФ от 21.09.2022, и не подпадает ни под одно из ограничений. Он молод, здоров, обучен современному военному делу и, не имея ни с кем трудовых отношений (работы), не является ни айтишником, ни работником оборонного предприятия, ни отцом четырех детей.

Вероятно, многие из них будут мобилизованы сразу по окончании срока службы по призыву, но при этом на них не будут распространяться гарантии, справедливо введённые новыми изменениями в ТК РФ!

Исполнительный комитет СПР полагает, что в целях недопущения правового неравенства между участвующими в СВО военнослужащими, следует вообще исключить из ТК РФ ч.1 ст.83, распространив принятые изменения не только на проходящих службу по мобилизации, но и на служащих по призыву».