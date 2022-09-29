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Московский листок

ЕС запретит туалетную бумагу и мыло из России

Опубликовано 29.09.2022 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
ЕС запретит туалетную бумагу и мыло из России

ЕС планирует ограничить ввоз ряда товаров из России, пишет Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по новому пакету санкций, в числе прочего речь идет о запрете на импорт косметических товаров, принадлежностей для бритья, дезодорантов, мыла и туалетной бумаги.

Я еще помню дефицит туалетной бумаги в СССР, надо сказать, совершенно непонятный - целлюлозы в стране было навалом. Теперь вот выясняется, настолько навалом, что мы ее экспортируем. Не говоря уж о том, что в "Ашане" на соответствующей полке просто прорва этой "вкусной бумажки", несмотря на уход некоторых фирм с нашего рынка. Теперь, наверно, уж и не вернутся - своего добра такого завались...

Насчет мыла вообще не понял. 

Этого добра везде много, покупать импортное - не необходимость, а исключительно дело вкуса. Ни на обороноспособность, ни на экономику запрет экспорта мыла повлиять не может. Ну разве что наше содержит больше натуральных ингредиентов и меньше ненатуральных. И кого наказывает ЕС?

Ну а принадлежности для бритья... Ну разве что женщины перестанут брить ноги, за счет чего немного снизится рождаемость.

Я вообще не понимаю, что происходит. В мире - реальная трагедия, тысячи молодых людей умирают и становятся калеками, а Евросоюз беспокоит, достаточно ли хорошо были они выбриты перед смертью и была ли у них достаточно чистая задница?

У людей в высших эшелонах власти по обе стороны фронта нарушены причинно-следственные связи.

Война продолжается по очень простой причине - не достигнуты цели, которые перед собой ставят стороны. То есть либо надо этих целей поскорей достичь, либо устранить их, сделав дальнейший процесс бессмысленным.

И при чем тут мыло и туалетная бумага?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Дык они же засранцы,проживут и без мыла и туалетной бумаги
Бум-Бум написал 29.09.2022 01:21
Европейцам так жить не впервой..
На святой Руси еще в средние века уже были бани,а в Европе стояла вонь.
Богатые гейропейцы намазывалми себя благовониями,чтобы сбить запах пота исходящий от их немытых тел.
Про низы и говорить нечего и так все ясно,что они просто не могли себе такого позволить в силу дороговизны.
А теперь им душ уже рекомендовано принимать 1 минуту только раз в неделю-)
Это плата глупых и тупых правителей Евросоюза за санкции против России,с подачи дяди Сэма-)
Из истории вопроса.
Из письма Наполеона своей возлюбленной Жозефине,цитата по памяти:
-"Не мойся 3 дня,я уже близко и одержим от страсти!"
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(без названия)
vierkige написал 29.09.2022 01:17
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