ЕС запретит туалетную бумагу и мыло из России

ЕС планирует ограничить ввоз ряда товаров из России, пишет Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по новому пакету санкций, в числе прочего речь идет о запрете на импорт косметических товаров, принадлежностей для бритья, дезодорантов, мыла и туалетной бумаги.

Я еще помню дефицит туалетной бумаги в СССР, надо сказать, совершенно непонятный - целлюлозы в стране было навалом. Теперь вот выясняется, настолько навалом, что мы ее экспортируем. Не говоря уж о том, что в "Ашане" на соответствующей полке просто прорва этой "вкусной бумажки", несмотря на уход некоторых фирм с нашего рынка. Теперь, наверно, уж и не вернутся - своего добра такого завались...

Насчет мыла вообще не понял.

Этого добра везде много, покупать импортное - не необходимость, а исключительно дело вкуса. Ни на обороноспособность, ни на экономику запрет экспорта мыла повлиять не может. Ну разве что наше содержит больше натуральных ингредиентов и меньше ненатуральных. И кого наказывает ЕС?

Ну а принадлежности для бритья... Ну разве что женщины перестанут брить ноги, за счет чего немного снизится рождаемость.

Я вообще не понимаю, что происходит. В мире - реальная трагедия, тысячи молодых людей умирают и становятся калеками, а Евросоюз беспокоит, достаточно ли хорошо были они выбриты перед смертью и была ли у них достаточно чистая задница?

У людей в высших эшелонах власти по обе стороны фронта нарушены причинно-следственные связи.

Война продолжается по очень простой причине - не достигнуты цели, которые перед собой ставят стороны. То есть либо надо этих целей поскорей достичь, либо устранить их, сделав дальнейший процесс бессмысленным.

И при чем тут мыло и туалетная бумага?

А.Б.