Лучше снимать красивые клипы, чем антисоветские агитки

Признанный жюри документального конкурса лучшим документальным фильмом ММКФ-44 «Святой архипелаг» Сергея Дебижева - масштабное видеоэссе о современном бытии Соловецкого монастыря, апологетический оммаж православному духовенству.

После неудачи с «Раскалённым хаосом», проигнорированном зрителями из-за агрессивно-безумного правомонархического закадрового комментария, Дебижев предпочитает не рисковать и не экспериментировать с историческими оценками, сосредоточившись на визуальном совершенстве, и такой перфекционизм приносит плоды: операторами приглашены Алексей Немов и Роман Любимский, с которыми Дебижев два года назад снимал «Крым небесный» и которые любую заурядную натуру способны превратить в уникальное зрелище, а уж съёмки Соловецкой обители с её неповторимой аурой и подавно. Операторы используют и слоумо, и съёмку рапидом, при этом рапидные съёмки кажутся реальными, а реальные - рапидными: движения монастырских насельников производят впечатление нарочито замедленных, и не сразу догадываешься, что это привычный для них ритм жизни.

Открыточные панорамные виды зимнего монастыря, снятые с коптера и напоминающие экзерсисы классиков видеоарта типа Артюса-Бертрана, вырезание бензопилой крестообразной проруби для крещенских купаний, сцены разнообразного монашеского труда и отдыха, таинство пострижения в монахи - акцент сделан на операторском мастерстве и «атмосферности», подчёркнутой саундтреком - литургическими распевами. С большим удивлением зритель увидел на пресс-конференции фильма в рядах его съёмочной команды Вячеслава Бутусова - оказывается, над звуковым сопровождением работал именно создатель легендарного «Наутилуса», переработавший канонические православные песнопения и разбавивший их авторскими фрагментами.

Аудиовизуальная безупречность, однако, не компенсирует недостатка смысловой, содержательной глубины. В качестве закадрового нарратива использован хрестоматийный Шестоднев - описание Сотворения мира и человека по библейскому Бытию (забавно, что этот приём использован в трех фильмах репертуара ММКФ-44, увиденных мной в этом году); говорящие в кадре спикеры - настоятель монастыря владыка Порфирий, архимандрит Ианнуарий, монах Севастиан, руководитель монастырской кресторезной мастерской Георгий Кожокарь - ограничиваются абстрактными рассуждениями о духовности, не касаясь ни истории обители, ни подробностей монастырской жизни. Наверно, в этом есть свой резон, - например, обращение к истории СЛОНа на территории монастыря неизбежно переводило бы умиротворённое повествование в конфронтационный стиль антисоветской агитки, - но для всестороннего взгляда на крупнейший духовный центр страны одних рассуждений о том, что «постмодернизм - смерть Бога, последняя станция нашей жизни» (Г. Кожокарь), почему-то проиллюстрированных видом Вавилонских башен Москвы-Сити, явно недостаточно.