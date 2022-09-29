Взорвать газопроводы могли ВМС США

Информационное агентство REGNUM пишет, что американские военные вертолеты за сентябрь совершили несколько вылетов в районы, где была совершена диверсия на газопроводе «Северный поток». Информация об этом появилась на авиамониторинговых ресурсах вчера, 28 сентября.

Сайты Flightradar24 и ads-b. nl показали, что вертолеты американских ВМС Sikorsky SH-60/MH-60 Seahawk совершали полеты в этом районе в начале и середине месяца.

Помимо этого, в районе острова Борнхольм, где и произошло ЧП с газопроводом, в июне этого года проходили военно-морские учения Североатлантического альянса, в ходе которых были опробованы американские подводные беспилотники. Об этом сообщало официальное издание Лиги ВМС США — Sea Power.

Если это так, и США действительно подорвали газопроводы, о которых президент США Байден не так давно высказывался очень негативно, никто даже не будет удивлен.

США - хозяева планеты, и ведут себя соответствующе. Не стесняются. Не только с Россией и прочими аутсайдерами мировой политики, но и с Европой.

А что сделаешь с державой, у которой 11 ударных авианосных групп, больше, чем у всех остальных стран, вместе взятых?