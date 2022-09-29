Военнообязанным запретят и "Ашан" в Химках?

Володин запретил состоящим на воинском учете выезжать за границу и вообще...

По словам Председателя ГД, касаемо выезда граждан, состоящих на воинском учете, за пределы страны, есть статья закона.

«Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21)», — подчеркнул Вячеслав Володин.

«Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные», — добавил Председатель ГД.

То есть даже шире - не то что за границу, а даже по грибы в соседнюю область. Насчет поездки в "Ашан" в Химки за продуктами, как я понимаю, мне тоже нужно запрашивать военкомат в Тушино?

Про дачу даже не говорю...

А.Б.