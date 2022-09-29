Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Московская биржа - всё?

Опубликовано 29.09.2022 в разделе комментариев 0

доллар валюта резервы
Московская биржа - всё?

В России стараются побыстрее "сбыть" доллары и прочие валюты недружественных стран. Это необычное в российской истории явление, особенно учитывая резкое укрепление доллара на глобальном валютном рынке, падение цен на нефть и обострение геополитического конфликта с Западом.

То есть, казалось бы, доллар становится все более выгодным как вложение, а от него избавляются по дешевке.

Очередная волна укрепления рубля началась 21 сентября после того, власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей решили провести референдумы о присоединении к России, а российский президент объявил о частичной мобилизации.

То есть рубль укрепился на внутреннем рынке в ситуации, когда должен бы обвалиться.

США, ЕС и другие недружественные страны объявили, что расширят антироссийские санкции. Возникли опасения, что Запад наложит санкции на Национальный клиринговый центр (НКЦ). Это сделает невозможной биржевую торговлю долларами и евро, а также повышает риски заморозки валюты на брокерских счетах россиян.

И это тоже вызвало укрепление рубля.

В отсутствии биржевого курса и возросших валютных рисков банки будут проводить операции с валютой по своим внутренним курсам, которые будут отличаться от биржевого в худшую сторону. Кроме этого, вероятно, будут введены новые комиссии за хранение и операции с безналичными долларами и евро, что сделает их еще более токсичными.

Наличные доллары и евро пока не несут особых рисков, в отличие от безналичных. Однако способы их вложить и потратить заметно сузились в условиях частичной мобилизации, западных ограничений на инвестиции россиян и политики дедолларизации, проводимой Банком России.

Мосбиржа с 3 октября приостановит торги британским фунтом. В июне Московская биржа приостановила торги швейцарским франком, а в августе — японской иеной.

На этих ожиданиях многие граждане и компании предпочли избавляться от недружественных валют и переходить в рубли, юани, дирхамы и другие дружественные валюты без санкционных рисков, даже названия которых запоминаются с трудом.

На этом фоне Буратино, закопавший свои золотые на Поле чудес в Стране дураков выглядит солидным инвестором.

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы будете голосовать на предстоящих муниципальных выборах?:
Результаты
Интернет-ТВ
Референдум о расширении России готовится без ее участия?
Референдум о расширении России готовится без ее уч...
24.09.2022
Полный Делягин N 50
Полный Делягин N 50
24.09.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Байден хочет говорить с умершими, а Путин не хочет и с живыми (0)
Московская биржа - всё? (0)
Военнообязанным запретят и "Ашан" в Химках? (0)
Взорвать газопроводы могли ВМС США (3)
Лучше снимать красивые клипы, чем антисоветские агитки (1)
ЕС запретит туалетную бумагу и мыло из России (9)
После единороссов: не обязательно, чтобы все было по лекалам хоть и славного, но далекого 1917-го (3)
Мобилизация. Заводы. Комментарий профсоюза (8)
Глава МИД Польши пригрозил России в случае применения ядерного оружия (5)
К концу года у нас будет миллион избыточных смертей (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss