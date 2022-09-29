Московская биржа - всё?

В России стараются побыстрее "сбыть" доллары и прочие валюты недружественных стран. Это необычное в российской истории явление, особенно учитывая резкое укрепление доллара на глобальном валютном рынке, падение цен на нефть и обострение геополитического конфликта с Западом.

То есть, казалось бы, доллар становится все более выгодным как вложение, а от него избавляются по дешевке.

Очередная волна укрепления рубля началась 21 сентября после того, власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей решили провести референдумы о присоединении к России, а российский президент объявил о частичной мобилизации.

То есть рубль укрепился на внутреннем рынке в ситуации, когда должен бы обвалиться.

США, ЕС и другие недружественные страны объявили, что расширят антироссийские санкции. Возникли опасения, что Запад наложит санкции на Национальный клиринговый центр (НКЦ). Это сделает невозможной биржевую торговлю долларами и евро, а также повышает риски заморозки валюты на брокерских счетах россиян.

И это тоже вызвало укрепление рубля.

В отсутствии биржевого курса и возросших валютных рисков банки будут проводить операции с валютой по своим внутренним курсам, которые будут отличаться от биржевого в худшую сторону. Кроме этого, вероятно, будут введены новые комиссии за хранение и операции с безналичными долларами и евро, что сделает их еще более токсичными.

Наличные доллары и евро пока не несут особых рисков, в отличие от безналичных. Однако способы их вложить и потратить заметно сузились в условиях частичной мобилизации, западных ограничений на инвестиции россиян и политики дедолларизации, проводимой Банком России.

Мосбиржа с 3 октября приостановит торги британским фунтом. В июне Московская биржа приостановила торги швейцарским франком, а в августе — японской иеной.

На этих ожиданиях многие граждане и компании предпочли избавляться от недружественных валют и переходить в рубли, юани, дирхамы и другие дружественные валюты без санкционных рисков, даже названия которых запоминаются с трудом.

На этом фоне Буратино, закопавший свои золотые на Поле чудес в Стране дураков выглядит солидным инвестором.

А.Б.