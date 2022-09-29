Байден хочет говорить с умершими, а Путин не хочет и с живыми

Байден во время конференции в Вашингтоне обратился к конгрессвумен Джеки Валорски, забыв о том, что она погибла в автокатастрофе в августе.

Одна из журналисток спросила представителя Белого дома, почему Байден разговаривает с умершими людьми: "Эти моменты замешательства случаются все чаще. Американцы наблюдают за этим и беспокоятся", — добавила она.

Белому дому пришлось оправдываться за Байдена, искавшего на одном из мероприятий члена палаты представителей Джеки Валорски, которая погибла в августе в автокатастрофе. Байден просто думал о покойной, поэтому упомянул ее имя, объяснили поведение президента.

На скептические замечания журналистов о том, что Байден будто удивлен отсутствием законодателя, в Белом доме лишь отметили, что думать о ней в таких обстоятельствах вполне естественно.

В общем, клиника, конечно...

Но представить себе что-то подобное на пресс-конференции Путина, на которые сгоняют журналистов тысячами, положительно невозможно.

Складывается впечатление, что Путин заранее знает ответы на все "каверзные" вопросы.

Как это делается, я прекрасно знаю - слишком часто сам работал пресс-секретарем первых лиц. Другое дело, я бы никогда не согласился работать пресс-секретарем политика, не способного самостоятельно связать двух слов.

Один раз был грех - согласился написать речь для будущего президента одной постсоветской республики перед "Семибанкирщиной", была такая неофициальная структура в России. Но и там речь шла не о неспособности человека говорить осмысленные вещи - просто русский язык был для него не родным, и он закономерно волновался. А так человек очень умный, конечно.

Но что говорить о президенте, у которого пресс-секретарем работает Песков?

А.Б.