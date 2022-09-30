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Московский листок

Вглядываясь в бездну

Опубликовано 30.09.2022 автором в разделе комментариев 0

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Вглядываясь в бездну

Классическое, беспримесное видеоэссе - «Белая ночь» молодых мексиканцев Тани Химены и Йоллотля Альварадо, выбравших синтез документального и игрового кино и посвятивших свою работу памяти исследователя народа соке Романа Диаса Гомеса.

На создание картины авторов вдохновила трагедия 40-летней давности - извержение вулкана Эль-Чичон в мексиканском штате Чьяпас. Камера оператора парит сначала над мокрым зелёным лесом, затем над руинами города, похороненного под вулканическим пеплом, залетает в кратер вулкана, контраст живой природы и мрачных напоминаний о стихийном бедствии создаёт апокалиптический эффект.

Собрание общины народа соке до сих пор, спустя четыре десятилетия обсуждает, стоит ли откапывать весь город или хотя бы церковь, правда ли, что во время извержения под пеплом оказались погребены несметные сокровища - золотые колокола, чаши для причастия, рака и дароносица, кому это теперь всё принадлежит, - понятно, что за сорок лет подобных обсуждений так ни к чему и не пришли. Романтико-мистические кадры индейцев в сомбреро верхом на мустангах, выдвинувшихся экспедицией к погибшему городу и рубящих мачете траву - поле, заросшее травой, это и есть искомый город. «Вот эта кочка - мой дом, там под кроватью пуповина закопана» - некоторые участники экспедиции были рождены именно во время землетрясения. Впечатляющий саундтрек органично дополняет визуальный праздник, подаренный нам оператором, саспенс нагнетает ритмичный барабанный бой. 

Молитва участников экспедиции в раскопанной церкви, обломки камней, принимаемые за фрагменты домов, - раскопки, может, и не самые масштабные, зато первые за 40 лет. Хорошо было бы с коптера оценить масштабы выполненных работ, - а ну как вторые Помпеи?.. 

Самые поэтичные, символические кадры фильма - индейцы, сидящие на камнях посередине кратера, окружённые клокочущей водой и вглядывающиеся в бездну, которая, как известно, в какой-то момент начинает вглядываться в них.



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