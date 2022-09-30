Нужно идти в народ, а не читать лекции в Думе

Хорошо выступает перед депутатами лидер КПРФ. Но ведь всё это о чём говорит Геннадий Андреевич депутаты знают. Всё дело в том, что от разговора до исполнения дистанция огромного размера. Для кого он читает лекцию мне не понятно. Или он думает, что умнее его в думе нет депутатов. Есть, но они довольны жизнью и ничего не хотят менять как и сам Геннадий Андреевич.

Читатель, смотри как красиво он начинает лекцию. "Только что мы в Госдуме открыли прекрасную выставку "За нами Победа". На мой взгляд, для нас всех исключительно важно избавиться от иллюзий и от лжи, которая сочится со всех телеэкранов". А разве Геннадий Андреевич не обманул народ в 1996 году? А кто следит за работой средств массовой информации? Есть такие и даже принимают законы по которым можно судить человека сказавшего правду. Далее он говорит, что министры обороны Западных стран собравшись обсуждают дальнейшую помощь Украине, чтобы украинцев и русских превратить в пушечное мясо. А что мы? Ничего. Просто руководители многих стран собрались в Самарканде и предложили новую модель общества. Четыре цивилизации в ходе обсуждения согласились тесно взаимодействовать, чтобы остановить натовцев и предотвратить новую войну. А что же Россия? Её не видно, она превратилась в страну третьего мира. Если бы вы сохранили экономику России, то она могла командовать этими странами. Читатель, вам понятно для чего собирались руководители десятков стран? Россия ищет помощи для решения проблемы с Украиной и недопущения Запада и НАТО вторгнуться в наше государство. У народа, читая выступление Геннадия Андреевича, и рассматривая положение наших войск на Украине приходишь к выводу, что нам нечем защищаться не только нападать. СМИ ежедневно толдычит, что Российские войска с милицией ДНР и ЛНР контролируют эти республики. Как контролируют если каждый день они подвергаются обстрелам. Не можем подавить обстрелы, ведь гибнут люди и материальные ценности.

В этом году по выступлению Геннадия Андреевича коммунисты отметят 65 - ю годовщину со дня основания этого общества, которым руководит заместитель Зюганова И.Мельников. У меня нет обратной связи с читателями, но я бы их спросил: знаете об Обществе российско - китайской дружбы и чем оно занимается и каков результат этой дружбы? Только Зюганов с Мельниковым помнят об этом обществе, которое по определению ничего полезного для России и её нарда за 65 лет не сделало и не сделает пока в России существует бандитско - воровской капитализм.

Далее характеризует первую и вторую мировые войны, писателей тех времён и их вклад по достижению Победы. Вспоминает передачи В.Соловьёва, О. Скабеевой которые по его мнению адекватно освещают происходящие события. Народ иначе воспринимает этих телеведущих. Они творят пропаганду, есть и отзывы так же как и сам Г.Зюганов. Он благодарит нашего президента за переговоры, которые состоялись в Самарканде. Так и хочется спросить лидера КПРФ, а что имеет народ России и государство от многих переговоров нашего президента с руководителями других стран? Вы, коммунисты, руководили страной с 1917 года и разрешили предателям ликвидировать Союз, которого боялись и в то же время уважали США и страны Запада. Вы допустили ликвидацию великого государства, а сейчас благодарите за переговоры, которые ни к чему позитивному не приводят Россию и её народ. Критикует порядки в школах, но не говорит кто эти порядки устанавливал и что надо делать чтобы вернуться хотя бы к порядкам, которые были в советской школе. Ликвидируя Союз вы не могли представить, что будет при новом порядке. Какой же из вас политик? Вы презрели выборы народа, который голосовал за вас и все эти годы боитесь с ними встречаться. А без народа вы никто и как вас звать никто не знает. Неужели это трудно понять? Уйдите на покой и отдайте руководство партией достойному Ленинцу, например, Н.Платошкину. Что вас держит в руководстве партией и сидения в думе. Результат нулевой, а народ голодая, вас содержит по королевски.

Геннадий Андреевич считает себя военным человеком, который многое не понимает. Тогда зачем вы говорите о специальной операции. Сперва поймите что происходит а потом поучайте военных и может быть гражданского, который точно мало что понимает в войне. Вот идёт передача на радио. Ведущий задаёт вопрос военному обозревателю на счёт использования 300 тысяч малой мобилизации. Эксперт говорит, что в стране нет столько полигонов, чтобы их привести в надлежащий вид солдата, при этом провести слаживание новых солдат с теми кто воюет с февраля. Более того В. Шурыгин говорит, что такой призыв не подготовлен. Солдаты вынуждены покупать за свои деньги аптечки, тёплое бельё, бронежилеты , обувь и даже тёплые спальные мешки. И тут сразу возникла другая более важная проблема. Спекулянты стали массово скупать в магазинах те принадлежности, которые покупают новые призывники и подняли цены на невиданную высоту. У нового призыва таких денег нет. Ведь призываются обычные люди, которые зарабатывали копейки. Что делать? Богатые уже давно живут за границей. Не хватает в стране военкоматов, которые сократил бывший министр обороны С.Иванов. Почему бы не призывать скажем по пятьдесят тысяч. Пока их обучают и укомплектовывают по военному времени готовить новый призыв тоже тысяч на пятьдесят. И так до полного комплекта. Ни ввод войск на Украину, ни подготовка армии, ни вещевое довольствие и необходимое количество нового вооружения - всё это делается на авось, не думая о последствиях. А кто мог разработать приемлемый план ввода войск? Таких на верхних этажах армии нет. С. Шойгу даже не служил в армии, как он может знать порядок формирования новых подразделений? Верховный тоже не может знать тонкости формирования. Это обязанность военных и толково доложить Верховному.

Ликвидация Союза изменила весь мир и главная вина ложится на отказника Геннадия Андреевича. Если бы он не отказался от президентства, то не было бы этих проблем.

Выступая в думе лидер КПРФ продолжает читать депутатам лекцию о положении в стране. "Кроме того необходимо поставить вопрос о материально - техническом снабжении нашей армии в Донбассе. И мы обязаны его решить. Близится зима, в у наших солдат нет ни тёплых портянок, ни накидок. (Портянки сейчас не носят).У нас бедная армия. И мы вам тысячу раз говорили об этом". Зачем т кто сократил советскую армию? Зачем срок службы призывников сократили до года? Тем более новое вооружение требует грамотного обращения и большого опыта. Куда ни кинь везде бардак, а Зюганов мог этого избежать, не уступив пост президента придурку. И продолжает руководить партией коммунистов, которые согласны с его действиями. Подобрал членов под себя.