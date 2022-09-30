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Московский листок

Путин дал независимость Херсонской и Запорожской областям. К обеду заберет

Опубликовано 30.09.2022 в разделе комментариев 0

украина путин референдум
Путин дал независимость Херсонской и Запорожской областям. К обеду заберет

Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организаций Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Херсонской области", - говорится в документе. 

Во втором аналогичном указе говорится о признании суверенитета и независимости Запорожской области.

***

И вот тут загвоздка. Указ действительно аналогичный, а вот ситуация совсем не аналогичная.

Херсонская область худо-бедно самоопределяется целиком, а Запорожская частично - большая часть, если по численности населения, в референдуме не участвовала по технической причине, была занята вооруженными силами Украины.

То же самое касается и ДНР, где часть территории, и довольно значительная, остается под украинским контролем. И, поскольку признание ДНР со стороны РФ произошло в ее старых, "украинских" административных границах, то так получается, что часть ДНР - уже субъекта РФ, оккупирована Украиной...

Хотя, как я понимаю, вся территория Украины сегодня оккупирована... Украиной?

Впрочем, как дебютная идея - очень плодотворно, очень... Много территорий оккупировано Казахстаном, Грузией... Да так подумать - и Финляндией с Польшей.

Границы Российской империи все видели? Там еще не только Аляска, там и Гавайи. И в Италии наш флот стоял, а Гарибальди 8 лет в Таганроге тренировался. Вену Сталин вернул - напрасно, он тиран, его в 1956-м году разоблачили - пущай обратно вертают.

Берлин наши дважды брали, Париж единожды. К концу зимы без нашего газа - самое время проводить референдум по присоединению к "Газпрому" на правах департаментов "Межрегионгаза".

Остается только вопрос с Испанией, и считай по Европе порешали. А Испания и Китай, знамое дело, одна и та же земля. Мы без претензий, пусть товарищ Си забирает.

Я в восхищении от величия исторического момента. Ну и от скорости событий тоже - вечером появились два независимых государства, а к обеду исчезнут.

А.Б.



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