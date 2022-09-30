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Московский листок

Депортаций не будет

Опубликовано 30.09.2022 в разделе комментариев 0

мигранты въезд
Депортаций не будет

Иностранные граждане, не нарушившие закон, не подлежат принудительной депортации из Узбекистана, заявило Министерство иностранных дел республики.

Минобороны России сообщило, что не планирует в рамках частичной мобилизации просить Казахстан, Грузию и другие государства о принудительном возвращении находящихся в этих странах россиян.

В пресс-службе правительства Северной Осетии сообщили, что гражданам России, подлежащим призыву, вручают повестки на границе с Грузией.

Интересно, а медкомиссию они тоже в очереди на КПП проходят?

Но в целом позиция по эмигрантам от мобилизации вполне цивилизованная - во внешнем пространстве.

Во внутреннем несколько хуже. Даже Путин во время совещания с членами Совбеза потребовал разобраться с ошибками при мобилизации.

«Если допущена ошибка, повторю, ее нужно исправить — вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания», — сказал Путин.

Октябрьский суд Красноярска 28 сентября признал законной мобилизацию выпускника военной кафедры Сергея Заборовского, который не служил в армии.

22 сентября ему принесли повестку в офис, на следующий день выдали мобилизационное предписание. Он решил обжаловать решение о призыве через суд. Однако судья встала на сторону военкомата.

И что любопытно, по словам юриста военкомата, ведомство действует на основании разъяснений президента, «который говорил, что прежде всего призываются люди с опытом».

У каждого свой Путин, и каждый понимает его слова по-своему...

 А.Б.



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