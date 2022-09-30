Москвичей берегут от нечаянной радости

Ограничения работы входов и выходов некоторых станций метро Москвы возможны в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В течение дня возможны ситуативные ограничения работы входов/выходов некоторых станций московского метро. Будьте внимательны: соблюдайте правила пользования и выполняйте указания работников метро", - говорится в сообщении.
Ранее Дептранс сообщал, что ряд центральных улиц и набережных Москвы будет временно закрыт для движения в пятницу.
А что случилось? Ожидают всенородного ликования?
Или глава государства приедет в Кремль, чтобы сообщить городу и миру радостную новость, и меры принимаются, чтоб москвичи в порыве нечаянной радости не покалечили друг друга?
Спасибо за заботу, очень тронут.
А.Б.
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