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Московский листок

Жена муфтия VS Главное организационно-мобилизационное управление

Опубликовано 30.09.2022 в разделе комментариев 1

дагестан муфтий
Жена муфтия VS Главное организационно-мобилизационное управление

Жена и советница муфтия Дагестана Айна Гамзатова попросила президента Путина на полгода отложить мобилизацию в республике. Обращение опубликовано в телеграм-канале муфтията.

«Сегодня в бой из Республики едет абсолютно неподготовленная молодежь, которая не знает ни технику ведения боя, не знакома ни с каким видом оружия вообще», — отметила она.

Гамзатова заверила, что если Путин даст отсрочку в полгода, то республика успеет «профессионально подготовить дагестанских ребят» для войны и обеспечить их всем необходимым.

Можно подумать, из других регионов едут сплошные Рембо.

Но тут феодальный принцип комплектации армии налицо. По сути, призывом, подготовкой и оснащением призывников занимается не Минобороны, а все это передано на откуп регионам, феодалам-губернаторам.

А те действуют, как им в голову взбредет. И в итоге получится не армия, а войско. Феодальное ополчение.

Но в Московском царстве хоть сами феодалы комплектовали и возглавляли свои ополчения, конно и оружно. А у нас гребут, кого попало, лишь бы цифру соблюсти.

Много у нас "детей боярских" под ружьем? Вон они, на границах стоят в своих мерсах и лексусах. А на фронт пойдут те, у кого и запорожца нет...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Да уж ладно, дагестанцы с армейскими порядками хорошо знакомы,
С.П.Вдиван написал 30.09.2022 12:32
не то, что айтистанцы !
А бегущие через границы как раз в тыловые подразделения первыми и угодят !
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