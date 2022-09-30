Жена муфтия VS Главное организационно-мобилизационное управление

Жена и советница муфтия Дагестана Айна Гамзатова попросила президента Путина на полгода отложить мобилизацию в республике. Обращение опубликовано в телеграм-канале муфтията.

«Сегодня в бой из Республики едет абсолютно неподготовленная молодежь, которая не знает ни технику ведения боя, не знакома ни с каким видом оружия вообще», — отметила она.

Гамзатова заверила, что если Путин даст отсрочку в полгода, то республика успеет «профессионально подготовить дагестанских ребят» для войны и обеспечить их всем необходимым.

Можно подумать, из других регионов едут сплошные Рембо.

Но тут феодальный принцип комплектации армии налицо. По сути, призывом, подготовкой и оснащением призывников занимается не Минобороны, а все это передано на откуп регионам, феодалам-губернаторам.

А те действуют, как им в голову взбредет. И в итоге получится не армия, а войско. Феодальное ополчение.

Но в Московском царстве хоть сами феодалы комплектовали и возглавляли свои ополчения, конно и оружно. А у нас гребут, кого попало, лишь бы цифру соблюсти.

Много у нас "детей боярских" под ружьем? Вон они, на границах стоят в своих мерсах и лексусах. А на фронт пойдут те, у кого и запорожца нет...

А.Б.