Мобилизованные будут выполнять задачи по контролю и обороне занятых территорий

Минобороны России объявило, что мобилизованные и добровольцы будут выполнять задачи «по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления», сообщает РИА «Новости».

То есть мобилизованнеые будут выполнять полицейские функции на освобожденных от "украинских оккупантов" территориях? А ничего, что их к этому никто не готовил, и ничего подобного нет в их военно-учетных специальностях?

Что же до резерва и усиления - это разве не участие в боевых действиях? И резерв с усилением разве не требует подготовки?

Вообще вы что-нибудь слышали о ротации войск на украинском фронте? А ведь люди уже полгода на одних и тех же позициях бессменно. Многие читают мемуары Ходаковского - вот и пример, один и тот же Ходаковский, одна и таже бригада "Восток" на одних и тех же позициях бессменно.

Я понимаю, изначально план спецоперации не предполагал полугодового сидения в окопах. Но за такое довольно продолжительное время разве нельзя было заметить, что войска устали и выдохлись?

Украина обеспечивает и ротацию, и перегруппировку, а российской армии - без надобности?

Даже во время войны в Таджикистане, значительно уступавшей нынешней спецоперации по масштабам, генералом Николаевым, тогда стоявшим во главе отделенных от ФСБ погранвойсках, было создано целых два резервных округа в составе всего лишь Федеральной погранслужбы, где проходили подготовку резервные войска.

Кстати, пополнение которых почему-то происходило без истерики.

А у нас в составе Минобороны есть резервные округа?

Нет, жена муфтия Дагестана озабочена подготовкой призывников, а генералам пофиг!

И вместе резерва и усиления будут толпы призванных с боевым опытом чистки сортиров - в лучшем случае.

А.Б.