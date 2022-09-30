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Московский листок

Мобилизованные будут выполнять задачи по контролю и обороне занятых территорий

Опубликовано 30.09.2022 в разделе комментариев 3

война россия
Мобилизованные будут выполнять задачи по контролю и обороне занятых территорий

Минобороны России объявило, что мобилизованные и добровольцы будут выполнять задачи «по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления», сообщает РИА «Новости».

То есть мобилизованнеые будут выполнять полицейские функции на освобожденных от "украинских оккупантов" территориях? А ничего, что их к этому никто не готовил, и ничего подобного нет в их военно-учетных специальностях?

Что же до резерва и усиления - это разве не участие в боевых действиях? И резерв с усилением разве не требует подготовки?

Вообще вы что-нибудь слышали о ротации войск на украинском фронте? А ведь люди уже полгода на одних и тех же позициях бессменно. Многие читают мемуары Ходаковского - вот и пример, один и тот же Ходаковский, одна и таже бригада "Восток" на одних и тех же позициях бессменно.

Я понимаю, изначально план спецоперации не предполагал полугодового сидения в окопах. Но за такое довольно продолжительное время разве нельзя было заметить, что войска устали и выдохлись?

Украина обеспечивает и ротацию, и перегруппировку, а российской армии - без надобности?

Даже во время войны в Таджикистане, значительно уступавшей нынешней спецоперации по масштабам, генералом Николаевым, тогда стоявшим во главе отделенных от ФСБ погранвойсках, было создано целых два резервных округа в составе всего лишь Федеральной погранслужбы, где проходили подготовку резервные войска.

Кстати, пополнение которых почему-то происходило без истерики.

А у нас в составе Минобороны есть резервные округа?

Нет, жена муфтия Дагестана озабочена подготовкой призывников, а генералам пофиг!

И вместе резерва и усиления будут толпы призванных с боевым опытом чистки сортиров - в лучшем случае.

 А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Лиманград жжот
С.П.Вдиван написал 30.09.2022 12:23
земля как-никак подреферендумная, сдавать никак
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стукачам везде у нас дорога! ГолуБым везде у нас почет!
Крапивин Андрей написал 30.09.2022 11:57
Совсем неукомплектованных родственника и друга призвали неделю назад из Новосибирска, а вчера уже под Лиманом моего друга убили нацисты артиллерией, а родственнику моему ногу оторвало, прям по горло!
Всего семь дней прошло с вручения повестки! Твари сволочные!
А обещали с центра Минобороны РФ, что оба на кухне будут работать в офицерской столовой!
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дум
дум написал 30.09.2022 11:51
Правильней говорить что мобилизованные и добровольцы будут выполнять задачи по контролю и обороне вновь оккупированных территорий ... Т.е. их будут отправлять на передовую ... А мы их будем планомерно там убивать ...
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