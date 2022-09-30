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Московский листок

Революция пожирает своих недоношенных детей - шок новой российской аристократии

Опубликовано 30.09.2022 автором Сергей Резник, политзаключенный, политэмигрант в разделе комментариев 1

мобилизация элита
Революция пожирает своих недоношенных детей - шок новой российской аристократии

Молодых людей, родители которых приложили некоторые усилия для вхождения их нерадивых отпрысков в систему новой "российской элиты" и будущей наследной знати, слегка подкинуло.

Сначала их подкинуло то, что дети, для которых родители купили должности общественных помощников в районных следственных отделах за скромные 150-200 тысяч рублей, не попадут под комитетскую бронь и могут быть призваны на "спецоперацию войны с нацизмом".

Теперь подкинуло основной состав, который, может быть, также частично мобилизован и отправлен на юго-запад. Рядовые сотрудники СКР крайне обеспокоены происходящей мобилизацией.

Люди, которые на основании предоставленных им процессуальных полномочий, считали себя распорядителями чужих судеб, участниками дележа пирога и ограбления коммерсов - белой костью и голубой кровью общества, содрогнулись от того, что им, возможно, выпадет честь защищать те самые новые ценности, и тех, кто дал им возможность чувствовать себя элитой государства.

Но больше всего новых аристократов покоробило то, что они могут быть призваны на общих основаниях с теми, кого никогда не считали полноценными людьми...

Как-то автору канала позвонил мелкий исполнитель-прокуроришка из регионального аппарата и сказал, что ему нужно вручить мне обвинительное заключение. Я спросил его: "И чего ты мне звонишь по всяким глупым поводам, отвлекаешь меня от дел? Сунь эти бумажки в нос тому, кто тебе их дал и не занимайся чепухой".
Дрожащий прокурор, пролепетал, оправдываясь - "мне приказали…"

На что я ответил: "Спасибо, я теперь буду знать, что если родина будет в опасности, с последней гранатой под танк, по приказу, ляжете Вы". Кажется, этот прокурор не лег. Он потом просто сел - ехал пьяным на своей немецкой машине и сбил людей.

И вот, для новых аристократов и князей, настало время отличиться!

Но как-то задрожали корнеты и поручики - мажоры и коммерсанты из СК. И отчасти правильно они дрожат. Рамзан Ахматович сказал - на спецоперацию, значит на спецоперацию. Доктор сказал - в морг, значит в морг!

Там больные гомо-процессуалисты и встретятся с людьми, гибель чьих родственников они «расследовали» в смутные времена по указаниям и методичке от вышесидящих резиновых попс, и с теми, кого вы отправляли в места не столь отдаленные. Они уже работают в ЧВК, им есть что сказать вам, они не трусы и они ждут вас…

Украинцев вы увидите навряд ли.

Вас ненавидят свои.

Удачи вам, бесполезные потребители-неудачники.

Время выбрало вас.



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Всего комментариев к статье: 1
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надо начинать жить по совести
Крапивин Андрей написал 30.09.2022 12:11
Всех мусоров которые нас избивали на акциях протеста и засовывали нас в автозаки необходимо срочно мобилизовать и отправить в Лиман для пополнения груза 200.
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