Путин подписал договоры о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Это, конечно, новость самая мировая, но не совсем радостная. Не знаю насчет выгод, но получили мы войну на своей территории.

Я, конечно, знаю, что это не война, а спецоперация, но почему-то именно от этой спецоперации граждане нашей страны бегут так, как не бежали в нашей истории ни от одной войны.

11 миллионов украинцев и похоже, что не меньше миллиона россиян, и процесс продолжается. Я нарочно всех вместе считаю, потому что гражданская война на территории бывшего СССР - это она. Давно идет, но сейчас достигла уже мирового масштаба.

Нужна мне эта Херсонская область, а еще и Запорожская? Меня как-то не спросили, как и еще 145 примерно миллионов граждан страны.

Меня и про Крым не спрашивали, но там я не сильно бы противился, если б и спросили. Хотя именно в то время я писал и говорил - не надо спешить с присоединением, можно было признать, заключить все договоры с новым государством о взамопомощи, а с присоединением обождать - не было бы такой резкой реакции в мире. Ну еще одна территория на планете заявила о независимости - эка невидаль...

Но присоединили практически сразу, и "огребли" по полной.

Потом Донбасс. Тут все наоборот, вроде поддерживали, но 8 лет не признавали, пока наши, в общем, люди кровью умывались.

Почти уверен - признай мы Донбасс в том же 2014-м, все было бы куда менее болезненно для всех. И та же Украина куда меньше бы на нас дулась - ну все равно все в одном СНГ, и если не вводить дурацких границ, то для граждан почти неощутимо. А если б Украина вовремя пошла на федерализацию, то, возможно, и вовсе процесс бы решился мирно.

Это все старые истории, я напоминаю просто, никто ж ничего не помнит, даже если почти вчера было. Это было б как при царе Алексее Михайловиче, который границы России расширил больше всех остальных, а разговоры только про Петра Первого, который и присоединил-то два плевка на карте, и кровищи пролил, а поди ж ты - Великий!

Ну а с присоединением полутора украинских областей, которые еще недавно про это и не чаяли, я вообще не понял. Что это было?

Можно, конечно, ответить как обычно - не нашего ума дело. Но в том-то и дело, что нашего! Иначе зачем были референдумы? У нас все еще республика? У нас все еще есть Конституция?

Знаете, все это больше и больше напоминает Рим времен упадка, когда императоры сосредоточили в своих руках настолько абсолютную власть, что начали распространять ее и на окрестные земли. Эти племена принять в федераты, а тех послать куда подальше...

И еще приходит в голову слово "одержимость". В самом его средневековом значении. Именно одержимость, а не сумасшествие или помешательство.

Что-то уже не человеческое происходит, не поддающееся человеческому рассудку. Как-будто решения последнего времени принимает рассудок нечеловеческий. И с его точки зрения, нечеловеческой, все абсолютно правильно. Все абсолютно.

А.Б.