"Приказано выжить". Жильцов

По официальным сообщениям 29 сентября 2022 года глава Следственного комитета РФ г. Бастрыкин заявил о проверке деятельности городских властей Ростова-на-Дону в отношении жильцов дома на Кривошлыковском 4. Генпрокуратура РФ также заинтересовалась происходящим.

Напоминаем, с 1 сентября 2022 года жильцы находятся без электричества, воды и газа. Включение тепла также не планируется городскими властями Ростова. Жильцов решено выжить.

Как мы уже писали, та трещина в доме (которая по мнению властей угрожает жизни жильцов) существовала более 10 лет и никого не интересовала. Дом даже в очередь на капремонт долго не ставили, поставили только в 2021 году и то только в результате многочисленных обращений. А потом, в том же 2021-м, трещина вдруг стала смертельной угрозой. Есть информация, что вредность трещины возросла после того, как на территорию нашелся застройщик. Власти объявили дом аварийным. Интересно, что по заключению экспертизы — починить дом намного дешевле, чем расселять жильцов (даже по заниженным оценкам горадминистрации), но власти настаивали и настаивают именно на сносе и расселении.

31 января 2022-го дом попытались отключить от коммуникаций в первый раз. Жильцам объявили, что в полном соответствии с новым законом об эвакуации, они должны переехать на Улановский 15. И радостно разместиться там по принципу — жил в трёхкомнатной квартире, тебе дают 18-метровую однокомнатную. Максимальная отдалённость от центра, максимальная близость к канализационному коллектору, периодические отключения электричества, большие количества мышей и тараканов – прилагаются! В итоге жители категорически отказались эвакуироваться, увешали здание плакатами, поставили заградительный пост (не давали отрезать от дома газ), а также обратились в прессу и к депутатам (их проблемой занялись депутаты от КПРФ Евгений Бессонов (Госдума) и Наталья Оськина (Гордума Ростова). В результате коммуникации пришлось включить. После того как проблемой заинтересовался СК РФ давление на жильцов резко уменьшилось, им даже предложили выплатить компенсацию.

Однако компенсация была явно ниже рыночной стоимости жилья. Жильцов это не устроило. Власти подали иски в суд, чтобы навязать выезд за назначенную администрацией цену. Но 1 сентября власти отключили дом от коммунальных услуг снова, даже не попытавшись дождаться окончания слушаний по собственным искам. Почему? Возможно, у застройщика начали подгорать… сроки. Возможно, администрация решила, что в такое время никто особо не обратит внимание на издевательство над жильцами дома.

И вот, после месяца противостояния, после того, как проблемой заинтересовался 1-й канал, после организованного Натальей Оськиной одиночного пикета перед ростовской администрацией, после обращений выехавшей в Москву делегации жильцов с Кривошлыковского в Генпрокуратуру и СК, после многочисленных обращений жильцов и депутатов во все электронные приёмные — последовала реакция.

СК РФ обратил внимание на тему снова. 29 сентября на сайте СК РФ было объявлено о том, что Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку после обращения жильцов Кривошлыковского 4. Проверка была поручена руководителю СУ по Ростовской области Аслану Гаруновичу Хуаде.

С 29 сентября представители СК Ростовской области (включая заместителя руководителя) начали опрос жильцов. Прекратится ли безобразие в этот раз? Окажется ли Следственный комитет сильнее жуликов? Или жулью во время мобилизации можно всё?

Увидим!