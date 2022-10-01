Враг у ворот, а в крепости бардак

Шуму вокруг подрыва газопроводов, разумеется, много. И товарищ Евгений К. задал простой, но отправной вопрос. А что, собственно, запад привязался к России?.. Ведь запад теряет со всей этой украинской историей вроде бы больше, чем приобретает.

Да, фунт стерлингов просел, и Евросоюзу грозит потеря конкурентоспособности в связи с энергодефицитностью. Да и в Штатах инфляция сравнялась с рейгановскими временами, и повышение ставки грозит депрессией (многие говорят, уже началась). А ведь какая нирвана была еще полгода назад в связи с относительно дешевыми и стабильными поставками российских углеводородов. Следовательно, и нах.. бы эта Украина сдалась с такими последствиями; и вплоть до того, что даже проценты ее займов прощены, и что удар по мировым спекулянтам.

Но нет, запад не дурак. Сначала надо, так сказать, инвестировать, чтобы потом сорвать куш. А потому привязался, что Россия, как это не парадоксально для некоторых, опаснее даже Китая и, если смотреть в стратегическом смысле. Россия, несмотря на все проблемы, сохранила индустриальный костяк от авиакосмоса до агропрома. Другое дело, что эти зачатки не раскручиваются на полную катушку, но они существуют как таковые. Россия может производить широкую палитру продукции от ракетных двигателей до вакцин (и почему ковидный удар не получился). Но что важнее в разы, Россия не зависит от штатовского рынка в степени, подобной Евросоюзу и Китаю. Даже последний, несмотря на победные реляции, имеет однобокую экономику и в плане дешевой рабочей силы по качеству; и в плане большого экспорта в Штаты по количеству. США могут играть этим, говоря образно, но верно, как еврей на рояле. Если уж совсем прижмет, Штаты усилят пошлины, или заморозят огромные китайские резервы, и Пекин врежется лбом в стену со всего разбега.

А вот Россия может стать полностью суверенной. Ее рынки диверсифицированы от Африки и Латинской Америки до всей Азии. Россия, и опираясь на советские остатки, еще может создать высокопроизводительную рабочую силу. И наконец, если Россия начнет продавать хотя бы свое сырье за рубли на собственных биржах, то западу карачун. Это не выпендреж, а правда. Если Россия выдержит валютный бойкот подобно мировому Сталинграду, то все инвесторы ринутся в российские бумаги; все центробанки начнут хранить рублевые резервы; а раз так, на основании широких рынков можно снизить кредитную ставку с развитием современных технологий; и тогда страну не остановить. Одним словом, до запада дошло, что лучше потратить цент сейчас, чем потерять доллар завтра. И вот почему они к нам привязались.

***

Еще раз, Евросоюз не страшен Штатам, потому что не вооружен. Китай вооружен, но не страшен, потому что завяз по уши в штатовской экономике, и не может убить самое себя (эффект сиамских близнецов). А Россия, как не парадоксально для смердяковых, и вооружена, и плевать хотела на штатовский рынок. Она может создать свой глобальный рынок с платформенными бизнес-моделями. Проблема в другом – в немощности и неразвитости имеющихся задатков. Вот и выходит, что огромный «украинский» смысл для запада в том, чтобы эти задатки исчезли.

И подрыв газопроводов Штатами (ну а кем же еще, не инопланетянами) и работает на это. Европейские компании уже переводят мощности в США, а будет еще больше; газопровод через Украину, следовательно, под властью Киева, страхуется вдвойне; и вот бы еще «Турецкий поток» зарубить, вообще замечательно для Белого дома вкупе с его газовиками и Пентагоном. Да, рисковая игра, и общественность в Евросоюзе начнет прозревать и злиться – да пока суть да дело, смотришь, и победа не за горами.

Вот и выходит, что проблема не в том, что враг у ворот. Это факт. Да и в принципе, враги у России были, есть и будут; и Соловьевым-Киселевым не надо доказывать, что дважды два четыре. А проблема в том… что единороссовский Кремль окажется импотентом, не могущим справиться с этими врагами! А это совсем другая история.

Единороссовский режим не справится потому, что без ударов по самому Киеву выиграть кампанию НЕВОЗМОЖНО! Еще раз, читайте по буквам – невозможно! Не будет ударов по Киеву – вся эта бодяга будет длиться с нарастанием социального возмущения и месяц, и другой, и третий, и четвертый. И возмущение превратится в революцию скорее рано, чем поздно.

Более того, жестокость бандеровской хунты по отношению к собственному населению, - УВЫ, - козырь в нынешних условиях. Ну, три украинских солдата погибнут на одного россиянина. Да Зеленскому с западом насрать, и тоталитарная хунта построена. Других нагонят, и даже заменят обкуренными наемниками со всего света. А вот российские мать с отцом, потерявшие сына, начнут возмущаться. И правильно сделают! И нахрена терпеть мизерный МРОТ с перекачкой всех средств кремлевским олигархам и чиновникам, если те даже с такими ресурсами страдают импотенцией.

Ну, шесть украинцев погибнут на два россиянина; девять на три; двенадцать на четыре; пятнадцать (вкупе с наемниками, не забывайте) на пять; и так месяц, другой, третий, четвертый… и российские жены, отцы, матери скажут, а ДОКОЛЕ?!.. Риторический вопрос.

Да даже самому патриотическому отцу, а что уж говорить о матери или жене - единороссовские тысячи будут похрен, если родимый сын-муж-брат отправится в мир иной. Второго-то уже не будет! Вся жизнь семьи, считай, насмарку. Ну и, кто в таких условиях начнет злиться первым?!.. Российское общество. И правильно сделает!

Да потому что вопиющий абсурд будет становится непереносимым! Ну, ладно, Сталин угробил миллионы в первые годы ВОВ, и ничего не поделаешь. Это общая беда, и сам Сталин пожертвовал Яковом. Ведь возможности бомбить рейхсканцелярию Гитлера вкупе с промышленными гигантами Тиссен-Крупп не было никакой. А сейчас-то, бл.дь, что за издевательство над здравым смыслом и народом?!.. Да собрать сотню-другую самолетов со всей страны, да разбомбить к хреновой матери и днепровские мосты, и киевские холдинги, и остатки военно-промышленного комплекса, и украинский нацбанк, и силовые штаб-квартиры, и энергетические мощности, и саму эту Раду вместе с администрацией президента; и угробить всех Зеленских-Аваковых-Ахметовых-Гордонов и прочих киевских мажоров в пыль, и вплоть до их личных особняков. Отсюда вся система управления развалится, гривна обрушится, большая часть украинской буржуазии убежит за границу, и бери все остальное тепленьким.

Ан нет, какое-то «чудо-чудное», и в самом хреновом смысле. Все можно – кроме бомбежки Киева с днепровскими мостами. Вот призывать еще триста тысяч – можно. Вот терпеть подлейший обстрел Донецка с убийствами женщин и детей, а уж про мужиков и говорить нечего – можно. Да Сталин дал бы приказ давным-давно на месте Путина, и вместо одного снаряда по Донецку сбросить пять бомб по Киеву. И вот пусть бандеровский артиллерист подумал бы сто раз, а стоит ли стрелять; и не погибнет ли ее родня от ответного удара. Ан нет! Все можно – а вот стрелять по Киеву и подобным стратегическим целям нельзя!

Ну, если такой бардак продлится еще несколько месяцев, то рассерженный российский народ доберется до единороссов гораздо раньше, чем оным думается. Гораздо раньше! И еще раз, и по простейшей причине, – блин, у вас самолетов-бомб-ракет в разы больше, чем у Киева, - и какого ж хрена все это не работает!

К примеру, что делают огромные военные мощности, – хотя бы одни ракетные системы, вертолеты и бомбардировщики, – в Центральном военном округе, Сибирском или Дальневосточном?!... Кого они там берегут-то?!.. Нахрена российский народ тратил большие деньги на их строительство, если не использовать здесь и сейчас?!.. Вот люди пусть гибнут, - мобилизация, понимаешь, - а миллионная российская армия куда-то исчезла. А куда?!.. То есть, очевидный ответ – Кремль не перебрасывает НАМЕРЕННО, и чтобы якобы не было мощностей бомбить сам Киев наряду с фронтовой полосой. Иного ответа просто-напросто нет.

Поэтому, выходит, погибайте, «простые» мужики-трудящиеся; защищайте своими автоматиками олигархические интересы – а вот ворон ворону глаз не выклюет – и ни-ни ударов и по самому Киеву, и по украинской инфраструктуре. Нет-нет, это нашенское, буржуинское, уже все поделено между олигархическими мажорами; и не ваше, понимаешь, собачье дело, думать о стратегической эффективности. Ваше дело быть пушечным мясом, и не более того.

Поэтому, еще раз, проблема не в том, что враг у ворот. С этим-то никто не спорит, и хватит педалировать эту тему истериками Поповых-Скабеевых. Но огромная проблема в том… а что это за весьма странная импотенция ВС России; и более того, весьма странная военная стратегия, когда нервные узлы хунты не трогаются по существу дела?!... Поэтому, единороссы, сами и будете виноваты, когда эта олигархическая и жульническая «СВО» доведет российских трудящихся до революции.

***

Да автор и не взялся бы за перо, растолковывая такие очевидные вещи, если бы не ПОЛИТИЧЕСКИЙ вывод из всего этого. А вывод в том, что единороссы уже не справляются с современными вызовами. Будет только хуже, а не лучше. А вот Советский Союз второго поколения – СПРАВИТСЯ.

Советский Союз, тем более модифицированный, и о чем автор писал много раз, разнес бы бандеровскую хунту к ядреной матери!! Да у любого советского генерала в духе Жукова или Рокоссовского волосы бы встали дыбом, если бы он увидел нынешнюю муйню.

Почему днепровские мосты не разрушены до сих пор?.. Почему нет ударов по штаб-квартирам СБУ и ВСУ?!.. Почему Зеленский-Ахметов-Залужный, а еще лучше, вкупе с иностранными советниками, не разобраны на атомы?!.. Почему не развернута широкая диверсионная деятельность по уничтожению командного и руководящего состава противника?!.. Что вообще все эти бездельники-детки генералов в ГРУ и ФСБ с внешней разведкой делают?!.. Почему наши войска не снабжены лучшими образцами оружия?!.. Где все эти хваленые «Арматы»-хренаты и супер-пупер-дроны?!..

Где воздушные и танковые армии?!.. И вообще, что за мудачество с какой-то дебильной СВО, если это полноценная третья мировая война со всем западом?!.. Где подрывы железнодорожных путей вплоть до Восточной Европы?!.. Почему им можно подрывать наши газопроводы, а нам ихние нельзя (Норвежско-польский)?!.. Какая, нахрен, СВО, если фронт длиной в тысячи километров, и на нем воюют полмиллиона как минимум с той и другой стороны, а будет еще больше?!.. У вас, что, совсем крыша поехала?!.. Да подобные «патриоты» отправились бы мигом на «беседу» с товарищем Меркуловым, а что уж говорить о товарище Берии.

Если уж мобилизация – вы вслушайтесь в само слово – значит, война. Если война – значит, армия. Если армия – значит, уничтожение вражеской инфраструктуры. А чтобы и рыбку съесть, и кое-куда сесть, и мужики знают – так не бывает.

Итого. И вот когда автор рассказал примерно такое товарищу, он и сказал – а знаешь, я раньше не верил, что революция в России возможна. Ну типа, все погрязли в мещанстве. Но если мудота «СВО» продлится еще месяца три-четыре – все может быть.

Так что проблема не в том, что враг у ворот. Это ясно-понятно. А проблема в том, что пора задаться вопросом, и в связи с эскалацией подрыва газопроводов еще раз, – а читатель уверен точно, что единороссы потянут современную и историческую ношу?!... А вот автору весьма сомнительно.

А вот новый Советский Союз, - да, с модификациями, и это можно обсуждать, но общая канва и наработанный опыт несомненные, и за одного битого двух небитых дают, — вот он ПОТЯНЕТ! Вот он – победит.