Военные расходы Украины и России сближаются по размерам

В ночь на 1 октября Байден подписал закон о выделении дополнительной помощи Киеву на $12,35 млрд. Причем на этой неделе Вашингтон уже выделял Киеву $1,1 млрд.

За день до подписания закона советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал еще один транш, который Соединенные Штаты должны выделить Украине на следующей неделе.

Для сравнения: сумма расходов РФ увеличилась на 2,9 процента в 2021 году и составила почти 66 миллиардов долларов. Военные расходы России достигли 4,1 процента ВВП в 2021 году.

В этом году будет больше, но все равно поддержка США военных расходов Украины вполне сопоставима по порядкам цифр со всем военным бюджетом РФ.

А.Б.