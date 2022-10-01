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Московский листок

Азовское море стало безграничным

Опубликовано 01.10.2022 в разделе комментариев 1

украина война киев
Азовское море стало безграничным

Азовское море после расширения России стало внутренним морем, заявил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с «РИА Новости».

Я так понимаю, теперь надо снимать ограничения мореплавания, введенные с началом СВО? Или рано пока?

И как теперь иностранные суда станут проходить Керченский пролив?

Если как обычно, то ничего и не изменится, а если нет, то останется ли за портами в Ростове и Таганроге статус международных?

А каков статус портов в Мариуполе и Бердянске, я вообще затрудняюсь определить...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Гам
Бургер написал 01.10.2022 12:33
... Азовское море после расширения России стало внутренним морем ...
... Мечты, мечты, где ваша сладость ...
Вернитесь на землю ... ВСУ тупо перемалывает российских оккупантов ... Харьковская область освобождена полностью ... В Лимане в окружении более 5 тысяч человек ... Херсон под полным огневым контролем ... Пора к земле привыкать ...
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