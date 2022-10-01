Азовское море стало безграничным

Азовское море после расширения России стало внутренним морем, заявил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с «РИА Новости».
Я так понимаю, теперь надо снимать ограничения мореплавания, введенные с началом СВО? Или рано пока?
И как теперь иностранные суда станут проходить Керченский пролив?
Если как обычно, то ничего и не изменится, а если нет, то останется ли за портами в Ростове и Таганроге статус международных?
А каков статус портов в Мариуполе и Бердянске, я вообще затрудняюсь определить...
А.Б.
|
|
Бургер написал 01.10.2022 12:33
... Мечты, мечты, где ваша сладость ...
Вернитесь на землю ... ВСУ тупо перемалывает российских оккупантов ... Харьковская область освобождена полностью ... В Лимане в окружении более 5 тысяч человек ... Херсон под полным огневым контролем ... Пора к земле привыкать ...