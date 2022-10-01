Азовское море стало безграничным

Азовское море после расширения России стало внутренним морем, заявил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с «РИА Новости».

Я так понимаю, теперь надо снимать ограничения мореплавания, введенные с началом СВО? Или рано пока?

И как теперь иностранные суда станут проходить Керченский пролив?

Если как обычно, то ничего и не изменится, а если нет, то останется ли за портами в Ростове и Таганроге статус международных?

А каков статус портов в Мариуполе и Бердянске, я вообще затрудняюсь определить...

А.Б.