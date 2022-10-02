Шеф военной разведки поделился методами работы

На Украине должна произойти еще большая милитаризация. К этому призвал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны республики Кирилл Буданов, передает РИА Новости.

«Я всегда выступал за милитаризацию Украины и выступаю за это сейчас, говорю об этом совершенно откровенно. Нашу безопасность сможет обеспечить исключительно наша сила. Больше ничего», — заявил глава военной разведки.

По его словам, в настоящее время киевское руководство расхлебывает последствия ошибок, которые были допущены властями Украины в прошлом.

Ранее Буданов заявил, что в силовых структурах Украины уже работают засекреченные сотрудники спецслужб в стиле израильской разведки «Моссад».

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Вообще-то Моссад - это скорее внешняя разведка, чем военная. Аналогом ГУР в Израиле является спецслужба Аман. Но если главе ГУР нравится Моссад, то пусить.

В принципе, в последние десятилетия основной задачей всех военных разведок была добыча военно-технической информации. И судя по состоянию собственных украинских вооружений, преуспела ГУР не слишком. А налдичие сейчас у ВСУ современных западных вооружений никак не заслуга ГУР.

Особенность же и преимущество Моссад - это наличие практически по всему миру еврейских диаспор, достаточно интегрированных в высшие слои общества. Возможно, это имел в виду Буданов, говоря о "стиле Моссад". Сейчас в России, главном объекте усилий ГУР, украинская диаспора вторая по численности после собственно русских.

Но симпатии русских украинцев к нынешней Украине далеко не абсолютны - если евреи всего мира любят Израиль и стремятся туда перебраться если не на постоянное жительство, то как-то поддерживать отношения, то украинцы даже на Украине по большей части стремятся "свалить" подальше.

Правда, среди 11 миллионов "сваливших" с Украины в европу, возможно, и есть дсотаточное число подходящих для вербовки граждан, а часть, вероятно, и вовсе уехала "с заданием". Но к России это отношение имеет небольшое.

В России скорее интерес для контразведки могут представлять жители новых регионов - среди них есть, полагаю, те, кто не в восторге от своего нового гражданства. Кто-то же, к примеру, организует покушения на сотрудников ВГА, вероятно, кто-то передает и информацию.

Ну, спасибо пану Буданову за своевременное предупреждение...

А.Б.