Маркс не может подождать

В этом году в подборке фильмов программы «Свободная мысль» доминируют киноленты, так или иначе поднимающие тему памяти - личной, семейной, исторической, памяти народа или социальной группы. Особняком в этой линейке стоит ностальгическое семейное воспоминание классика мирового кинематографа - Марко Беллоккьо «Маркс может подождать», участвовавшее в Каннском кинофестивале.

Удивительно, что при высокой популярности итальянского кино в СССР и современной России, Марко Беллоккьо почему-то никогда не был у нас культовым режиссёром, хотя и получил в 1999 году на Московском Международном Кинофестивале специального Святого Георгия за вклад в киноискусство (это была одна из 27 аналогичных наград, полученных им в разных уголках планеты). Великий итальянец, мастер игрового кино, к документалистике ранее практически не обращался, и появление его документального киновысказывания говорит о том, насколько важно для него разобраться в тёмных страницах семейного прошлого. Спустя почти полвека после самоубийства Камилло, брата-близнеца режиссёра, Беллоккьо собирает всю большую семью в Пьяченце, чтобы вместе попробовать понять причины и обстоятельства ухода из жизни родного человека. Подобный опыт группового психоанализа для режиссёра очень важен. Приглашенный режиссером психиатр Луиджи Канкрини изрекает банальности, никак не проливая свет на причины, побудившие Камилло совершить самоубийство.

Задушевные разговоры за столом и воспоминания членов большой итальянской фамилии об одном из самых непутёвых её представителей, занимающие львиную долю хронометража фильма, перемежаются с сюжетными и временными флэшбеками - вкраплениями из киноархивов, семейными фото и фрагментами из киноработ Марко Беллоккьо, среди которых особняком стоит его дебютный фильм, давший режиссёру путёвку в жизнь - «Кулаки в кармане» (1965), за который он получил приз в Локарно.. История семьи рассказана на фоне ярких эпизодов итальянской истории, врезавшихся в память разных поколений Беллоккьо - знаменитая речь Муссолини 10 июня 1940 г., в которой он объявляет войну Англии и Франции, референдум 2 июня 1946 года, положивший конец монархии и провозгласивший республику, выборы 1948 года - апофеоз панического ужаса правящих кругов, предчувствовавших триумфальный успех коммунистов и атеистов (режиссёр, известный своими коммунистическими взглядами, пронесёнными через десятилетия, демонстрирует пропагандистские антикоммунистические плакаты с пылом классовой ненависти, какой позавидовал бы любой революционер). Главный же герой фильма, самоубийца Камилло, в отличие от своего знаменитого брата всегда был человеком аполитичным и избегающим любой гражданской активности, напоминающим феллиниевского «маменькиного сынка», - его фраза «Маркс может подождать», вынесенная режиссёром в заголовок, была использована Марко Беллоккьо в фильме «Глаза, рот» (1982). Режиссёр проводит параллели между самоубийством брата и суицидом популярного итальянского певца Луиджи Тенко, застрелившегося, как и Камилло Беллоккьо, в 29-летнем возрасте, после фестиваля в Сан-Ремо, когда жюри предпочло его песенкам о любви революционные песни политического протеста. Кадры студенческих бунтов 1967 года в Турине, ставших провозвестниками парижского 1968-го, оставивших равнодушным Камилло и имевших особое значение для Марко, сменяются кинохроникой «свинцовых семидесятых».

Пространные монологи многочисленных Беллоккьо создают необычайно тёплый «семейный портрет в интерьере», невзирая на трагический повод для сбора семьи за одним столом - режиссёр даёт всем выговориться, никого не прерывая. «Домашнее видео» получилось очень камерным и сентиментальным, исповедальным, практически интимным.