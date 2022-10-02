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Московский листок

В Госдуме заявили о превращении Азовского моря во внутреннее море России

Опубликовано 02.10.2022 в разделе комментариев 0

Здравствуйте, сначала кратко и без комментариев.

- Число жертв урагана «Иен» во Флориде превысило 40 человек

- Япония заявила протест КНДР из-за запуска ракет

- В Буркина-Фасо группа военных совершила государственный переворот

- Минфин США пообещал «агрессивно» наказывать помощников России из третьих стран

- Глава СВР Нарышкин заявил, что Запад находится на грани потери рассудка

А теперь подробно, сегодня много.

Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961

Не хотите? Я так и думал...

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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В Госдуме заявили о превращении Азовского моря во внутреннее море России
В Госдуме заявили о превращении Азовского моря во ...
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