В Госдуме заявили о превращении Азовского моря во внутреннее море России Здравствуйте, сначала кратко и без комментариев. - Число жертв урагана «Иен» во Флориде превысило 40 человек - Япония заявила протест КНДР из-за запуска ракет - В Буркина-Фасо группа военных совершила государственный переворот - Минфин США пообещал «агрессивно» наказывать помощников России из третьих стран - Глава СВР Нарышкин заявил, что Запад находится на грани потери рассудка А теперь подробно, сегодня много. Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 Не хотите? Я так и думал... #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Прирезали https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Зеленский отменил осенний призыв и демобилизацию срочников https://forum-msk.org/material/power/... 3 Изменились правила ОСАГО 4 В Госдуме заявили о превращении Азовского моря во внутреннее море России https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Военные расходы Украины и России сближаются по размерам https://forum-msk.org/material/news/1...



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