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Московский листок

Двойной стандарт Генпрокуратуры и Роскомнадзора

Опубликовано 02.10.2022 автором в разделе комментариев 1

сми тв форум.мск телеграм
Двойной стандарт Генпрокуратуры и Роскомнадзора

Роскомнадзор ограничил доступ к аудиостриминговому сервису SoundCloud из-за размещения там фейков, связанных с российской военной спецоперацией на Украине.

Как пояснили в Роскомнадзоре доступ к сервису был ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ в связи с публикацией там материалов, «содержащих недостоверную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий , о многочисленных жертвах среди мирного населения от рук российских солдат».

В ведомстве уточнили, что дважды направляли руководству SoundCloud требования о блокировке подобного контента, однако запрещенная информация так и не была удалена. В результате в субботу, 1 октября, доступ к сервису был ограничен.

При этом в Роскомнадзоре заверили, что как только все противоправные материалы с ресурса будут удалены, доступ к нему снова разблокируют.

Как интересно! На ФОРУМе.мск не размещались материалы, «содержащие недостоверную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий , о многочисленных жертвах среди мирного населения от рук российских солдат».

Во всяком случае, нас в этом никто не обвинял. И никто не присылал нам никаких требований, тем более содержащих указание удалить тот или иной контент. Просто закрыли доступ в России, вместе с еще полутора тысячами других ресурсов. И даже на депутатский запрос, в котором предлагалось просто указать, какой контент вызвал недовольсво Генпрокуратуры - просто не получили ответа.

А теперь нас спрашивают, что у нас так мало посещений?

Так нас не только можно открыть лишь через VPN - это полбеды, обход блокировок даже у Пескова стоит, он сам говорил. Но нас нет и в поисковой выдаче Яндекса - ссылки на нас есть, а вот первоисточника "не существует".

Ну и монетизация тоже рухнула - со стороны Гугла, потому что мы русские считаемся, а со стороны Яндекса - потому что РКН заблокировал. Ну а от наших добрых читателей и зрителей и копейки не допросишься.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Роскомнадзор на страже лжи
NN написал 02.10.2022 12:09
Почему никто в России не должен знать "о многочисленных жертвах среди мирного населения от рук российских солдат&#187;?
Да потому что кровавая Московия воевала и воюет так всегда. Так завоевывались татары, башкиры, другие многочисленные народы Тартарии - хакасы, тунгусы, чукчи, эвенки, ханты, манси, ительмены. Так завоевывались на Западе и на юге - украинцы, поляки, ливонцы, все кавказцы и центрально-азиаты. Тактику страшного геноцида мирного населения Россия применяли и применяет везде, до куда только может дотянуться сапог московитского колонизатора.
Может поэтому Россия при огромном количестве награбленных богатств так плохо живет?
Души триллиардов невинноубиенных вопиют об отмщении.
Тотальная пропагандистская ложь Московии - вещь крайне хрупкая. Поэтому ложь нужно так свирепо охранять, чтоб обманутый россйский народ никогда бы не узнал правду о Московии.
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