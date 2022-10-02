Двойной стандарт Генпрокуратуры и Роскомнадзора

Роскомнадзор ограничил доступ к аудиостриминговому сервису SoundCloud из-за размещения там фейков, связанных с российской военной спецоперацией на Украине.

Как пояснили в Роскомнадзоре доступ к сервису был ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ в связи с публикацией там материалов, «содержащих недостоверную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий , о многочисленных жертвах среди мирного населения от рук российских солдат».

В ведомстве уточнили, что дважды направляли руководству SoundCloud требования о блокировке подобного контента, однако запрещенная информация так и не была удалена. В результате в субботу, 1 октября, доступ к сервису был ограничен.

При этом в Роскомнадзоре заверили, что как только все противоправные материалы с ресурса будут удалены, доступ к нему снова разблокируют.

Как интересно! На ФОРУМе.мск не размещались материалы, «содержащие недостоверную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий , о многочисленных жертвах среди мирного населения от рук российских солдат».

Во всяком случае, нас в этом никто не обвинял. И никто не присылал нам никаких требований, тем более содержащих указание удалить тот или иной контент. Просто закрыли доступ в России, вместе с еще полутора тысячами других ресурсов. И даже на депутатский запрос, в котором предлагалось просто указать, какой контент вызвал недовольсво Генпрокуратуры - просто не получили ответа.

А теперь нас спрашивают, что у нас так мало посещений?

Так нас не только можно открыть лишь через VPN - это полбеды, обход блокировок даже у Пескова стоит, он сам говорил. Но нас нет и в поисковой выдаче Яндекса - ссылки на нас есть, а вот первоисточника "не существует".

Ну и монетизация тоже рухнула - со стороны Гугла, потому что мы русские считаемся, а со стороны Яндекса - потому что РКН заблокировал. Ну а от наших добрых читателей и зрителей и копейки не допросишься.