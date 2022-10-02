Россия объявила об отводе сил из Красного Лимана

Министерство обороны России сообщило, что из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы РФ и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи, сообщается на сайте ведомства.

Ну, действия Минобороны всегда правильные, такой у нас теперь закон. Интересно, привлекут ли к ответственности Кадырова и Пригожина, открыто критиковавших это решение?

А мне даже грустно - только что я говорил и писал о преждевременности расширения границ РФ за счет новых территорий, где идет - не война, конечно, а вот это самое... И вот пожалуйста, теперь, наверно, надо Конституцию переписывать, исключая Красный Лиман из лиманов - на Украине у него короче название.

Прирезали

В Лимане гражданские оставались, это наши военные сообщали. Они, наверно, голосовали на референдуме? И теперь по украинским нормам будут отвечать... За что?А вот за это вот, за поспешность.

Мобилизацию проводить мы не торопились полгода, готовить резерв тоже не торопились. Зато на карте черточки и линеечки ставить - это мы по-быстрому.

Как вообще можно отступать, имея абсолютное превосходство в авиации и артиллерии? Оказывается, можно.

Но главное - захвачена часть российской территории. А у нас по-прежнему невойна? У нас по-прежнему суды выносят наказания "за это слово".

Вчера пересматривал чешского "Швейка" 1957 года выпуска. Смотрится как крутая документалистика...

А.Б.