Путин обвинил запад в наших бедах

Путин в ходе своего выступления на митинге-концерте на Красной площади обратился к Западу и заявил, что Россия готова сражаться до самого конца, обращает внимание газета New York Times.

В публикации предположили, что Путин решил продемонстрировать Западу свою решимость: он продолжит сражаться, игнорируя давление антироссийских санкций и поставки вооружений на Украину.

Авторы статьи подчеркнули, что президент России также показал готовность взять на себя лидерство в глобальном движении против гегемонии Соединенных Штатов. Путин считает, что намерения Запада, который «колонизировал другие государства и вел войны ради экономической выгоды», за все эти годы так и не изменились, пишет New York Times.

А раньше он этого не знал, и только к 23-му феврали сего года прозрел?

До определенного момента политика России именно при Путине была вполне прозападной, я б двже сказал - чересчур прозападной.

Кто это у нас закрыл все военные базы СССР за рубежом, даже те, где, как во Вьетнаме и Кубе, не требовали денег за аренду?

Кто сократил численность самой большой армии мира до того, что она попадает едва в десятку мировых лидеров? И в боевых действиях на Украине действует в очевидном меньшинстве?

Кто во главе армии, войск МВД и ФСБ и военно-промышленного комплекса назначал клоунов вместо специалистов?

Кто поставил промышленность в полную зависимость от западных поставок?

У кого для мобилизованных не хватает даже порток?

У кого на ведущих государственных постах сидят безынициативные, некомпетентные люди, порой - просто дебилы?

А теперь конечно... Запад нас нагрел. В кальсоны нам он не нагадил, нет?