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Московский листок

Милонов хочет лишить депутатов отсрочки от мобилизации

Опубликовано 02.10.2022 в разделе комментариев 0

украина война киев
Милонов хочет лишить депутатов отсрочки от мобилизации

Депутат Виталий Милонов, принимающий участие в боевых действиях на Донбассе, рассказал РИА Новости о новом законопроекте для лишения отсрочки от мобилизации депутатов-добровольцев.

Он пояснил, что федеральный закон исключает депутатов и сенаторов из числа тех, кто может быть мобилизован. Это не дает добровольцам участвовать в спецоперации без дальнейших проблем из-за пропусков заседаний.

«Сейчас мы инициируем вопрос, чтобы мои коллеги - депутаты-единороссы - и я могли мобилизоваться. Раньше таких прецедентов не было… Потому что если отталкиваться от закона, то мои федеральные конституционные обязанности - быть на заседаниях Госдумы, и это четко прописано», - сообщил депутат.

Я начинаю опасаться за судьбу спецоперации, если туда ринутся депутаты-единороссы спасать Отечество.

 А.Б.

 



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