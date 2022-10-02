Милонов хочет лишить депутатов отсрочки от мобилизации

Депутат Виталий Милонов, принимающий участие в боевых действиях на Донбассе, рассказал РИА Новости о новом законопроекте для лишения отсрочки от мобилизации депутатов-добровольцев.

Он пояснил, что федеральный закон исключает депутатов и сенаторов из числа тех, кто может быть мобилизован. Это не дает добровольцам участвовать в спецоперации без дальнейших проблем из-за пропусков заседаний.

«Сейчас мы инициируем вопрос, чтобы мои коллеги - депутаты-единороссы - и я могли мобилизоваться. Раньше таких прецедентов не было… Потому что если отталкиваться от закона, то мои федеральные конституционные обязанности - быть на заседаниях Госдумы, и это четко прописано», - сообщил депутат.

Я начинаю опасаться за судьбу спецоперации, если туда ринутся депутаты-единороссы спасать Отечество.

А.Б.