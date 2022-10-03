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Московский листок

Почему вторая армия мира проиграла бой местного значения?

Опубликовано 03.10.2022 в разделе комментариев 0

украина война киев
Почему вторая армия мира проиграла бой местного значения?

Потери Вооруженных сил Украины из-за ударов ВКС России на краснолиманском направлении превысили 200 военных, 320 ранены. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Мы, конечно, обязаны принимать все, что скажет генерал Конашенков на веру, то есть некритически. Но все же - откуда такие цифры? Российская армия покинула Красный Лиман, то есть возможности посчитать трупы и раненых не имела. Цифры оценочные. Причем как правило военные, давая такие оценки, стараются скорее завысить, чем занизить цифры - это понятно.

Но допустим - 200 "двухсотых" с украинской стороны. Это что, итоги мощного сражения? Нет, на epic battle явно не тянет - бои местного значения.

Конечно же, двести погибших - это двести трагедий, но на исход войны или спецоперации, кому как нравится, это повлиять не может. Тут другие порядки цифр должны быть.

Но "битва за Красный Лиман" приобрела политическое значение - - только-только Путин подписал присоединение новых территорий, как они потихоньку стали отваливаться... Генерал Суровикин принял сугубо военное решение - не терять людей при обороне из неудобной позиции, а Кадыров и Пригожин, куда больше интегрированные в политический процесс, увидали что увидали - они сами на этот счет высказались, не стану повторять.

Однако я - о масштабе событий. 

Как вторая армия мира и точно - первая в Европе могла проиграть бой местного значения?  Как могли позволить, чтобы создалась угроза окружения? Где резервы, которые должены были разом смести противника и отбросить, куда Макар телят не гонял? Как ВКС могли нанести удар, который оказался противнику как слону дробина?

Так, глядишь, выяснится, что ВСУ войдет в Воронеж двумя полуротами...

А.Б.



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